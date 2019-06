Twitter îl cenzurează pe Trump. Stânga îl sapă pe președintele american

Preşedintele american Donald Trump a acuzat reţeaua sa favorită de socializare, Twitter, că îl cenzurează pentru a favoriza stânga.





"Împiedică oamenii să mă urmărească pe Twitter, deci am mult mai multe dificultăţi în a-mi transmite mesajul", a declarat el în cadrul unui interviu pentru canalul Fox Business.

"Aceşti oameni sunt toţi democraţi, sunt complet partizani faţă de democraţi", a adăugat miliardarul, care denunţă frecvent o "complicitate" a giganţilor tehnologiei cu stânga.

"Dacă aş anunţa mâine că voi deveni un democrat drăguţ, aş câştiga de cinci ori mai mulţi abonaţi. Ceea ce face Twitter este teribil. Mulţi oameni au venit să-mi spună că nu pot să mă urmărească pe Twitter", a adăugat el.

Politicianul cu 61 de milioane de abonaţi pe Twitter a acuzat deja în trecut reţelele de socializare că încearcă să reducă la tăcere vocile conservatoare.

De asemenea, el a mai afirmat că Google truchează rezultatele motorului de căutare în folosul mass-media de stânga.

Cum se utilizeaza Twitter

Pentru a posta un mesaj care să fie văzut de toţi “urmaritorii” tăi trebuie să scrii în căsuţa What are you doing. Acest mesaj va apărea atât pe pagina profilului tău cât şi pe paginile celor care te “urmaresc”. Pentru a detalia mai mult termenul de “urmaritori” este necesară precizarea că aceştia sunt persoanele care dau Follow atunci când vizualizează profilul tău. Pe de altă parte şi tu poţi la rândul tău să dai Follow altor persoane accesând profilul lor, fie direct (un utilizator de Twitter are profilul de formă , fie utilizând căsuţa de căutare din interiorul site-ului.

La întrebarea Care este scopul utilizării Twitter? răspunsurile pot fi multiple, variate şi uneori contradictorii. Din punctul meu de vedere două aspecte sunt evidente: pentru utilizatorul comun Twitter poate constitui un mijoc de distracţie, un substituent poate la clasicul YahooMessenger însă pentru cei care sunt ancoraţi mai bine în domeniul online Twitter poate constitui o unealtă excelentă de marketing. Astfel, pentru a detalia, Twitter te poate ajuta cu trafic, oferte de angajare, noutăţi din diferite domenii, crearea unui brand personal puternic (in special in cazul autorilor de bloguri), notificări făcute eventualilor clienţi sau colaboratori.

