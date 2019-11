Dis-de-dimineață, la Brănești, comună faimoasă pentru mititeii săi, aflată la 20 de kilometri de București, ploua enervant de mărunt și destul de descurajant pentru intenția de vot a brăneștenilor.

La ora zece fix, în secția 132, din 1824 de persoane înscrise pe liste ștampilaseră buletinele de vot doar 228 de inși. „E o secție în care se votează constant cu o prezență de peste 50%. Oameni de toate vârstele. Maximum s-a atins la referendumul pentru familie când au votat 1700 de oameni, Acu’, în turul întâi, am avut 1200”, spune Alina Ene, președinta secției, în timp ce stă cu ochiul vigilent pe alegători.

„S-a votat răul cel mic! Că doar nu era să-l luăm pe ăla mare. Io am mers cu Iohannis. Că dacă e să iasă Dăncilă ne facem de râs, că a făcut vreo douănouă gafe de mi s-a luat”, se zgribulește Vasile Dascălu, de 60 de ani, recuziter la UNATC. Marin Tudose, un șofer de 49 de ani zice că o să fie și de acum încolo cum a fost până-n prezent: „N-o să fie mai bine, da’ sperăm. Iar am votat «răul cel mare» Nici nu știu ce-o însemna… Ce-o fi, o fi! Io am venit la fiecare votare”.

„E proastă, da’ e proasta noastră! El e neamț…”

Disputele despre răul cel mare și răul cel mic sunt pe buzele tuturor brăneștenilor. „Depine de punctul de vedere al fiecăruia. S-a mai votat și între doi foști comuniști… Depinde de contextul european și mondial de o să fie mai bine pentru români, Da’ la Brănești va fi la fel ca-nainte, Caici totu’ depinde de organizarea locală”, spun în tandem domnul Marian și doamna Marga, ambii de 60 de ani, soț și soție.

Dar degetul pe rană îl pune Nicolae Cașu, un pensionar de 66 de ani, fost laborant la Neferal: „Habar n-am dacă se schimbă ceva. Am pus ștampila, ca să-mi exercit dreptu’, nu de altceva.Nu știu dacă-i bine sau rău ce am ales. La urma-urmei, ea e proastă, da’ e proasta noastră și el e neamț și nu-i d-al nostru!”.

„Așteptăm să iasă electoratu’ de la biserică!”

Pe poarta bisericii, de lângă grădinița „Rița Gărgărița”, e un mesaj mobilizator: „Pace vouă!”. Slujba se ține înăuntru, dar se aude cale de trei străzi mai încolo, că se transmite și prin difuzoarele din curte. Lângă cele două instituții se află o altă școală în care funcționează Secția nr. 129. Până la ora 10.40, din 792 de votanți, se prezentaseră la urna din mijlocul sălii de sport doar 120. Profesoara Nicoleta Bălăceanu, președinta secției, zice că e o prezență normală: „Da’depinde… Așteptăm să iasă electoratu’ de la biserică, că ăla e un reper. Acuș-acuș vine valu’ de enoriașe!”. Ceilalți membri ai comisiei se sparg de râs.

Primarul, mai important ca președintele țării

Apostol Arnăutu, care lucrează la „aprovizionare” la studiourile din Buftea se încurajează de unul singur: „Spor la vot!”. Apoi comentează ca un om informat: „Prea se zice de ea la televizor, săraca… Că mi s-a făcut și milă…”. Nevastă-sa. Maria Arnăutu, schimbă vorba: „Sperăm să se schimbe și în Brănești ceva! Cred și sper că va fi ai bine pentru brăneșteni”.

În secție o bătrână îi așează șapca pe cap moșului ei: „Stai, așa, să te fac mai frumos la vot!”. O cheamă Viorica Hagiu și e profesoară pensionară la cei 76 de ani ai săi. „Primarul, la noi, e mai important ca președintele României”, conchide doamna Hagiu. Are dreptate.

Au votat ca să voteze

„Io am ales răul cel mic. E traba mea! Să fim români! Speranța nu moare niciodată”, e optimistă Iuliana Dobre, care se recomandă administrator de firmă la cei 63 de ani ai săi. După care oftează: „După 40 de ani de muncă am opt miliane jumate pensie. Asta-i viața!”.

Lângă biserica din vatra satului, e o altă secție, într-o altă școală. În fața ei un nene cu o biciletă cu remorcă e supărat tare: „Pe Dumnezeu mamii lor îl votăm azi! Că au trecut treij de ani de la Revoluție și tot proști am rămas! Sunt sătul de mine, da’ de ei! Să vină unu’ cu o mașină de făcut bani și să dea la oameni… În rest, la dracu’, nimic”.

Peste drum e frate-său, Ion Vasile, un cizmar de 64 de ani care se atârnă în cârje de astă-vară, de când l-a lovit trenul și abia a scăpat doar cu degetul mare de la piciorul stâng amputat. E la fel de necăjit: „E cineva mulțumit? Mie de ce nu-mi dă pensie de handicap? Am votat ca să votăm…”.

„Am avut de ales între două ghinioane!”

Nea Tudorică Tudor (foto), fost șofer, este, la cei 94 de ani ai săi, unul dintre decanii de vârstă ai comunității brăneștene.

Până să vină vorba de vot se laudă, un pic: „Io am fost șofer, nu glumă! Am lucrat cu oameni mari! Cu directorii de la IAS Sărulești”. Zice că n-a fost la vot, dar o să meargă, mai pe seară. Marcela, nepoată-sa, îl contrazice, pe loc: „Minte! Nu se duce niciodată!”. Iar tataia o aprobă: „Tule muma’n cur la toți!”. Marcela Ganea (foto) e profesor universitar și corespondentul din România al agenției chinezești de știri Xinhua. Are cuvintele la ea acasă și e sarcastică: „Eu am votat cu amândoi candidații, pentru că ambii și-au dovedit, deja, noblețea de caracter, calitățile personale și profesionale. Am avut de ales între două ghinioane”. Face o pauză strategică și conchide: „A scăzut mult calitatea societății!”. Cel mai cerebral este, însă, nea Veliu Rusică, cârciumarul care ține mai departe rețeta celebrilor mititei de Brănești: „Io o să votez rational.că nu pot vota visceral. Rațiunea mă îndeamnă să votez cu cel care ne va ajuta în proiectele noastre locale, care sunt de interes major. Și cred că numai un bărbat poate rezolva această problemă”.

