Social Turiștii au ales cele mai bune hoteluri din Creta. Topul punctelor slabe







Turiștii au făcut o analiză amănunțită și a hotelurilor de 5 stele din Creta. Deși nu ar trebui să aibă vreo plângere, ei bine lucrurile nu stau chiar așa. Cei care au trecut prin ele, spun și care sunt punctele slabe ale acestor locuri de cazare. Primul pe listă este Hotel Creta Maris. Un resort de 5 stele care are de la piscină la toate facilitățile. Dar are și plângeri din partea turiștilor.

”Curățenia și serviciul clienți nu corespund standardelor unui hotel de 5 stele. De exemplu, am văzut o angajată folosind o cârpă pentru a-și curăța nasul, iar apoi folosind aceeași cârpă pentru a curăța farfuriile pentru a face clătite pentru copii. Când am raportat această situație, ea a răspuns acuzându-ne că am mințit.

Turiștii se plâng de igiena care lasă de dorit

Conducerea ne-a explicat că nu își pot monitoriza cei 600 de angajați și că în Creta sunt hoteluri mai proaste. Deși ne putem imagina că există unități de calitate inferioară, suntem, de asemenea, convinși că există opțiuni mult mai bune la acest preț în ceea ce privește serviciul clienți și igiena” a spus un turist.

Următorul pe listă este Palatul Grecotel. Și acesta este un hotel de 5 stele, all inclusive. Dacă majoritatea turiștilor sunt mulțumiți, alții atrag atenția că lucrurile nu sunt chiar roz. ”Am stat în multe hoteluri all inclusive de pe tot globul și acesta nu se încadrează. Pentru început, există literalmente două baruri în întregul hotel. Barul de pe plajă este uimitor, dar fiți avertizat că trebuie să plătiți pentru mâncarea de acolo, aceasta nu face parte din „all inclusive”.

Pentru paturile de la plajă vi se percep 30 de euro pe zi. Ca rezumat, acest hotel este bine întreținut și curat în general, dar raportul calitate-preț nu se potrivește unui hotel all inclusive.

Înghesuială la șezlonguri

Un alt hotel de 5 stele de pe insulă este Iberostar Creta Panorama & Mare. Este vorba despre o locație tot de 5 stele care se pare că nu mulțumește pe toată lumea. ”Din păcate, câteva experiențe în acest hotel m-ar face să nu îl recomand. Am trimis un e-mail hotelului despre cele două situații, dar încă nu am primit un răspuns.

”Când am ajuns prima dată, nu am putut să luăm un șezlong și toate barurile în care am mers lângă piscine serveau doar vin și bere. Nimeni nu ne-a spus în niciun moment despre barul de la piscină care are o selecție completă de băuturi. A fost frustrant să ne trezim devreme în vacanță pentru a obține un șezlong. Nu m-aș întoarce, transferul de la aeroport este prea lung după un zbor lung. Și pur și simplu nu a fost suficient de special pentru banii plătiți”, a spus o turistă.