Concediu de coșmar pentru o turistă româncă la un hotel all-inclusive din Turcia

Un astfel de caz a avut-o o turistă româncă care a trăit o dezamăgire profundă. Cele zece zile planificate pentru vacanța sa în Turcia s-au transformat într-un coșmar.

Într-un grup de Facebook dedicat turiștilor interesați de călătorii în Turcia, o româncă și-a împărtășit recent povestea și experiența mai puțin plăcută de la un hotel all-inclusive din Antalya.

Alături de prietenii săi, turista avea mari speranțe pentru o vacanță de zece zile de vis și o experiență unică, dar realitatea a fost departe de aceste așteptări.

Femeia afirmă că turiștii români au fost tratați cu lipsă de respect de către personalul hotelului. Serviciile oferite au fost mult sub nivelul așteptărilor, apa din piscină era murdară, iar calitatea mâncării lasă mult de dorit.

„Proaspăt revenți de la Royal Garden Beach Alanya- 10 nopți. NU RECOMAND !!!! Am să exemplific câteva nemulțumiri (nu suntem pentru prima dată în Turcia, știam exact calitatea serviciilor oferite, nu suntem pretențioși, nu am cautat hotel de top – știm că sunt diferențe clare de buget la cele 5 stele).

Hotel ales și achiziționat în decembrie 2022 după raport/calitate și review-uri ff bune după mai multe platforme peste 4.4 (recent am văzut review-uri care sunt „fabricate” se vede clar că n-au legătură cu nimic. Deci:

– primele 3 zile – ok, am luat la pachet +/- , mâncarea relativ ok, cu gust, după aceste zile a început haosul. În fiecare zi câte o persoană din grupul nostru a fost bolnavă, cu de toate: vărsături/stomac/temperatură/tuse etc”, a început turista relatarea.