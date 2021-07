”În perioada de glorie a orașului Pripyat (localitatea satelit a centralei nucleare), trăiau aproximativ 50.000 de oameni, personalul centralei, împreună cu familiile acestora, având la dispoziție un nivel de trai ridicat, chiar excelent pentru vremurile respective, un oraș bine organizat și pentru care mulți se „zbăteau” să ocupe un post. Supermarket, cafenea, diverse magazine, poștă, locuri de promenadă, hotel, grădiniță, școală, ne arată faptul că în acele vremuri se credea și se investea mult în viitorul centralelor nucleare.

Îmi doream de aproximativ 3 ani să ajung în locul acesta, care pentru mine reprezintă o istorie palpabilă ce o poți simți și astăzi, la 35 de ani de după dezastrul nuclear.

În mașina timpului

Cernobîl (Pripyat) un oraș fantomă ce îți dă fiori, te simți ca într-un fel de mașină a timpului ce la fiecare minut îți face câte un salt, liniștea este mult prea adâncă și ce o mai ’’sparge’’ din când in când, este o adiere de vânt, un șuierat printre pomi și vegetația lăsată liberă.

Clădirile privite din afară ascund secrete, ce la primul pas în interior îți dezvăluie mitul acelor ani, însă timpul își pune amprenta și va „îngropa” bucată cu bucată fiecare cărămidă. Corpuri de mobilier răvășite, cărți și picturi, instrumente muzicale și medicale, bucăți de sticlă întinse pe podea…. încerci să refaci în minte un puzzle.

O lume fără oameni, o lume în care oamenii ar dispărea subit și în care natura își câștigă drepturile cu calm și fără oprire.

Informații despre drum și cum se conduce în Ucraina

Vama este relativ ușor de trecut, secretul stă în faptul să fii sincer cu cei de poliția de frontieră și să ai răbdare. Pe alocuri se va glumi cu tine și trebuie sa guști glumele. În Republica Moldova pentru o porțiune de 3km ai nevoie de vinieta, eu am uitat de ea, fiind întrebat am spus că am uitat, la care am auzit :”să vă alegeți peretele unde vreți să vă împușcăm” (am râs, fiind o glumă și am achitat-o cu îngăduință, deci nu sunt puși pe rău).

Am condus de două ori în Ucraina, cu ocazia celor două vizite în Cernobîl (25.04.2021 și 14.07.2021).

Ucraina este o țară frumoasă, are peisaje identice cu cele ale patriei noastre, cu alte cuvinte te „trezește” faptul ca ești în Ucraina numerele placuțelor de înmatriculare și în benzinării la alimentări limba ucrainiană.

În trafic sunt disciplinați dar impulsivi (în sensul că nu te așteaptă dacă te prinde un somn la volan).

Pe traseul dintre Odessa și Kiev, am fost oprit de un echipaj rutier, cu politețe agentul a specificat motivul opririi (un bec ars) și a solicitat ca în prima benzinărie să remediez defecțiunea, spunându-mi „o seara Frumoasa și conduceți cu grijă”

Kiev este o capitală în plină expansiune, contraste puternice între clădirile istorice și cele moderne,un centru zero energic, plin cu restaurante și cafenele pentru toate gusturile. Apropo extrem de curat, nu am văzut chiștoace pe jos.

Cernobîl / Pripyat, numai cu autorizații

Pentru accesul în zonă aveți nevoie de autorizații eliberate cu cel puțin 15 zile înainte de ziua în care doriți efectiv vizita.

Opțiunile pentru vizită:

– Ghid privat;

– Ghid comun cu microbuzul / autocar.

Modalitatea aleasă de mine a fost să conduc propriul autoturism prin Cernobîl – Pripyat (autorizații mai multe, ceva birocrație). Punctele de control sunt ușor de trecut dacă respectați indicațiile ghidului.

Fotografii de Iuliana Simion