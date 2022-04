Turismul începe să-și revină. Cum se prezintă cifrele din prima lună după revenirea la normalitate

Israelul cere turiștilor două teste PCR negative. Primul trebuie efectuat înainte de plecare, iar cel de-al doilea după aterizarea în Israel. Autoritățile au luat toate măsurile pentru ca turiștilor să le fie ușor, așa că există un centru de testare în Aeroportul Ben Gurion. Până când vor primi rezultatul celui de-a doilea test, turiștii trebuie să stea în carantină la hotel sau în altă unitate de cazare.

Luna martie a fost una cu relaxări, iar cifrele arată o înflorire a turismului. La finalul primei luni de reluare a turismului hotelurile și restaurantele din Tel Aviv și Ierusalim confirmă trendul ascendent al numărului de turiști și estimează creșteri de până la 20% față de aceeași perioadă a anului trecut, când Israelul încă avea granițele închise turismului internațional.

Turismul readuce la viață multe orașe din Israel. trece. Vara trecută, faimosul hotel The Jaffa s-a redeschis după un an de la închidere; totodată au fost deschise noi unități de cazare precum Soho House Tel Aviv și Debrah Brown, cel mai recent hotel al popularului brand local de tip boutique Brown Hotels. Restaurantul Dvora, condus de bucătarul-șef Eyal Shani, a fost, de asemenea, deschis la începutul acestui an. Cu toate astea, cea mai mare noutate hotelieră a orașului a fost deschisă pe 28 martie. Este vorba de The David Kempinski Tel Aviv amplasat de-a lungul promenadei emblematice a Mării Mediterane, se arată într-un comunicat al Ministerului de Turism din Israel.

Domeniul culinar a suferit și el îmbunătățiri, fiind deschise mai multe baruri și restaurante de top. Printre cele mai interesante se numără HIBA, condus de bucătarul Yossi Shitrit, Onza și Mashya; Tirza wine bar, condus de bucătarul Raz Rahav, până la renumitul restaurant OCD și Capella, un cocktail bar șic situat la etajul 14 al clădirii Hagag.

O nouă destinație turistică în Israel

Mâncarea promovată în acest an în Israel de tip street food. În al doilea oraș ca mărime din Israel s-au deschis câteva restaurante noi, printre care se numără restaurantul Popina al bucătarului Orel Kimchi, dar și Ruhan și Mitzle, inspirat de mâncarea de stradă, al concurentului de la MasterChef Israel, Ari Levy. Chiar în afara orașului, în colinele iudaice, turiștii pot vizita recent inaugurata vinărie cu restaurant: Ulu.

Turiștii care aleg Israel se pot bucura și de o nouă destinație turistică de lux. Este vorba despre Six Senses Shaharut, care a fost inaugurat în august anul trecut. Acest refugiu de lux pentru wellness are 60 de apartamente cu un design inspirat din deșert, un spa ayurvedic, mai multe restaurante, o piscină infinită cu vedere la Munții Edom și o piscină interioară uimitoare, precum și un staul cu cămile flancat de o grădină de ierburi parfumate.

În apropierea hotelului, Dr. Elaine Solowey, de la Institutul Arava pentru Studii de Mediu, intenționează să deschidă în acest an o grădină botanică. Aceasta va conține plante biblice, arbori de tămâie, plante de deșert pe cale de dispariție, un habitat al păsărilor migratoare și ierburi medicinale importante pentru comunitatea locală de beduini.

În cazul în care turiștii se află în căutarea unei escapade la Marea Moartă, Herbert Samuel Hod Dead Sea a fost deschis în februarie, cu 205 camere și un complex spa masiv cu 16 săli de tratament, saune umede și uscate, un hamam, o piscină interioară cu apă de la Marea Moartă, o piscină interioară cu sulf și o piscină în aer liber cu bar și restaurant.