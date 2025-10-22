Turcescu Primar? Glumă, glumă, dar să vezi ce PROGRAM are!

Credeați că e doar o poantă de podcast? 😂 Ei bine, discuția despre "Turcescu Primar" a luat o turnură neașteptată! Pe lângă auto-ironie și forțe oculte, Robert Turcescu chiar a schițat câteva idei (serioase?) pentru Capitală. Urmărește cele mai tari faze: ✅ Taxe de parcare ca la Londra? 💸 ✅ Ministere mutate la periferie?

🏛️➡️🌳 ✅ Adio, trotinete electrice? 🛴🚫 ✅ Programul din 2016, încă valabil? 📜 Râdem, glumim, dar... tu l-ai vota? Lasă un comentariu! 👇 #TurcescuPrimar #GlumaPeBune #PodcastRO #ProgramPrimar #Bucuresti #UmorPolitic #PlanuriMari