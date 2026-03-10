Turandot, Corsarul, Madama Butterfly, Don Carlo și Repere Sonore , în martie pe scena Operei Naționale București

Săptămâna 16–22 martie propune publicului o desfășurare de forțe lirice și coregrafice de excepție. De la dramatismul monumental verdian la rafinamentul melodic al lui Puccini, de la spectaculozitatea baletului romantic la intimitatea unui recital de lieduri, fiecare moment al acestei săptămâni oferă o experiență distinctă, dar coerentă în ansamblul său. Emoția, vocația și pasiunea pentru scenă devin liantul unui program bogat, care celebrează intensitatea expresiei muzicale sub toate formele sale.

Pe fundalul unui Beijing mitic, prințesa Turandot supune pețitorii unui joc periculos de ghicitori, până când iubirea, pură, nesfârșită, umană, o transformă. Muzica lui Puccini, aflată aici la apogeul rafinamentului orchestral, creează o atmosferă misterioasă și vibrantă, în care celebrul „Nessun dorma” devine un imn al speranței și transcendenței. Un spectacol grandios, în care fastul vizual susține ideea puterii iubirii.

Inspirat dintr-un poem de Byron, spectacolul urmărește aventurile unui corsar și povestea sa de dragoste, într-un univers exotic cu răpiri și evadări. Coregrafia spectaculoasă, costumele fastuoase și partitura melodică transformă „Corsarul” într-o seară de exuberanță și energie scenică.

Cio-Cio-San, tânăra japoneză care își încredințează destinul unei iubiri iluzorii, devine sub muzica lui Puccini o eroină tragică, de o frumusețe delicată și tulburătoare. Muzica oscilează între subtilitatea gesturilor cotidiene și dramatismul sfâșietor al finalului. Un spectacol profund emoționant, care impresionează prin sinceritatea emoției și forța tăcerii dintre note.

Sub îndrumarea Conf. Univ. Dr. Habil. Ștefan Ignat, acompaniați la pian de CDA Roman Manoleanu, tinerii soliști Simona Bucur, Aillyn Askary, Anne Marie Dinu (soprane), Ioan Coca și Alex Pîrvu (tenori), David Miron și Marius Hușanu (baritoni), Horia Radu (bas) vor interpreta un program divers de arii celebre și lieduri, oferind publicului o dimineață dedicată vocii, expresiei și artei cântului în forma sa cea mai pură.

Într-o Spanie dominată de autoritate și tăceri politice, Verdi plasează o dramă umană profundă, un prinț îndrăgostit de mama sa vitregă, o regină prizonieră a datoriei, un prieten trădat și o inchiziție care planează asupra tuturor. Muzica lui Verdi este densă, tensionată și amplă, iar fiecare personaj își trăiește propriul abis interior. O operă de maturitate, în care puterea și fragilitatea se ciocnesc într-un tablou sonor impunător.

Bilete pe http://tickets.operanb.ro/

