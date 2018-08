Tulburările din 10 august - Aberații și mistere. O născocire luată în serios de toți: Milionul de participanți. România lui Cristoiu

În prima parte a lui 1990, ca jurnalist și director al revistei Zig-Zag magazin, am fost unul dintre cei mai mari adversari ai Puterii FSN. Ăia de la Putere, a lui Ion Iliescu în 1990! Cînd îi aud pe unii vorbind de Puterea lui Liviu Dragnea cu care se luptă ei pe Facebook îmi vine să izbucnesc în rîs. Dragii moșului, să fi trăit voi anul 1990, cînd România era în afara oricărei alianțe, cînd nu căzuse URSS, cînd FSN cîștigase parlamentarele și prezidențialele cu peste 80%, cînd întreaga presă era în mîinile Cotrocenilor și să fi luptat în scris cu Ion Iliescu!





Am scris aceste rînduri nu pentru a reaminti că eu am o lungă experiență a bătăliilor cu Puterea, cu adevărata Putere, întruchipată de Președinte în România postdecembristă, ci pentru a explica titlul și conținutului articolului consacrat în numărul din 19 iunie 1990 al revistei evenimentelor din 13, 14 și 15 iunie 1990: Ce se ascunde dincolo de evenimentele din 13, 14 și 15 iunie?

Deși aveam toate motivele să folosesc evenimentele, mai ales Tulburările din 13 iunie 1990, la care participasem mai ceva ca TeFeLiștii de azi, pentru a mai ataca o dată Puterea FSN-istă, am purces la o descifrare a celor întîmplate sub semnul tezei formulate chiar din primele rînduri: „Orice conflict social-politic de proporții se supune unei anumite logici. Prin raportare la interesele actorilor prinși în acest eveniment, pot fi sesizate cauzele declanșării, explicațiile modului de desfășurare. Posibilele întrebări își găsesc răspunsurile prin atenta cercetare a faptelor. Aceste adevăruri elementare nu funcționează în cazul evenimentelor dramatice din 13, 14 și 15 iunie 1990. Întreaga lor desfășurare pare a fi supusă unei logici aberante. Raportarea firească la comportamentul anterior al actorilor sporește și nu risipește enigma. În numeroase cazuri, aceștia par a fi acționat împotriva propriilor interese. Faptele și declarațiile lor sînt lipsite de logică. Răspunsurile încîlcesc și mai mult lucrurile. “ Sînt un mare adversar al Guvernării PSD de după decembrie 2016, guvernare pusă sub semnul influenței hotărîtoare a lui Liviu Dragnea.

Numai că, la fel ca în cazul Tulburărilor din 13-15 iunie 1990, nu pot să nu constat, în cazul Tulburărilor din 10 august 2018, că „faptele și declarațiile” celor implicați „sînt lipsite de logică”.

Să supunem logicii simple una dintre aceste deraieri de la logica politică și mai ales de la logica psihologiei individuale și colective:

Mitingul de un milion de participanți, anunțat ca o Revoluție, ba mai mult ca o Despicare de catapeteasmă pentru Istoria României din toate timpurile. Cu o lună înainte de miting, un anume Emanuel Cioacă, român stabilit în Anglia, președintele Federației Românilor de Pretutindeni, înființată abia pe 28 aprilie 2018, cere autorizație pentru desfășurarea pe 10 august 2018 a unui miting al Diasporei cu participarea a un milion de oameni. Un milion de oameni!

O asemenea cifră de participanți n-a fost înregistrată niciodată în Istoria României. Din start, cifra ar fi trebuit să ridice semne de întrebare. Cu atît mai justificate cu cît organizatorul vorbea de participarea exclusivă a românilor din străinătate, care români urmau să vină special la București, cu mașinile, direct din întreaga lume, pentru a participa la miting, Mitingul Diasporei, nu întîmplător astfel intitulat, vorbea de un miting organizat de Federație, astfel încît să fie clar că exprimă voința Diasporei. Românii veneau nu oricum, ci în chip organizat, special pentru asta direct din străinătate. Presupunînd că participau și români veniți acasă în concediu, aceștia trebuie să marcheze faptul că erau din Diaspora. Dacă erau, să zicem din județul Vrancea, ei trebuiau să vină, cu toții, în chip organizat, la București, în dimineața zilei de 10 August 2018, direct din Vrancea.

Milionul de participanți, deși pare absurd oricărui om normal, e luat în serios de organizatori, de presă, de oficialități. Un anume Sebastian Burduja postează pe Internet un videoclip în care anunță că un milion de români din străinătate se vor întoarce în țară, „pentru a aprinde lumina”. Ca prin farmec, pe rețelele sociale protestul strînge zilnic zeci de mii de susținători. Toți se angajează să vină la București pe 10 august 2018. Sebastian Burduja devine Eroul Rețelei de presă a SRI și SIE. Pe 19 iulie 2018, Federația Românilor de Pretutindeni cere Primăriei autorizația pentru organizarea unui miting de un milion de oameni pe 10 august 2018.

Nici mai mult nici mai puțin decît un milion!

Primăria ia în serios cifra de un milion. La început nu aprobă mitingul din motivul că un milion n-au loc în spațiul din Piața Victoriei. În urma întîlnirii cu reprezentanții diferitelor instituții, inclusiv cu cei ai SRI, Gabriela Firea aprobă mitingul de un milion de oameni. Culmea e că nici măcar reprezentantul SRI, Serviciu care monitorizează rețelele sociale, nu semnalează în ședință că e vorba de o cifră fantasmagorică.

Printr-un mecanism imens, de manipulare, teza milionului devine axiomă. Nimeni din Presa care susține Protestele de stradă nu observă, în mod lucid, că nimeni nu poate aduce, mai ales din străinătate, un milion de oameni.

