Fostul ministru al Justiției, Tudorel Toader s-a spălat pe mâini în legătură cu amenda de trei milioane de euro pe care Curtea de Justiție a Uniunii Europene a aplicat-o României, pentru neimplementarea în legislația națională a directivei UE privind spălarea banilor.

De altfel, Toader a găsit vinovatul în persoana fostului ministru al Muncii, Lia Olguța Vasilescu. ”Ca sa iti aduci aminte trebuie sa ai…minte, dar poate ne ajuta transcriptul de la Guvern. „Ce vor spune alegatorii nostri din strainatate, despre asa masura” a mai adaugat respectiva doamna. Au fost argumentele pentru care nu s-a agreat promovarea unei OUG pentru transpunerea Directivei privind spalarea banilor. PS: ulterior, in spatiul public, s-a vorbit ceva si despre actiunile la purtator”, a fost mesajul cifrat legat de firma TelDrum, unde Liviu Dragnea avea interese economice uriașe, transmis de Toader.

Fostul judecător de la CCR a mai scris că a încercat de mai multe ori să aplice directiva privind spălarea banilor dar fără succes. „Din transcriptul ședințelor de Guvern poate fi văzut de câte ori am solicitat ca proiectul de lege, care tot stătea blocat, să fie adoptat prin OUG, pentru transpunerea aceleași Directive, cu motivarea faptului că există jurisprudență CCR, potrivit căreia „se justifică urgența adoptării unei OUG în vederea transpunerii unei Directive, pentru evitarea intrării în procedura de infringement, propunere care nu a fost acceptată”, a mai comunicat Toader.

Speriat de Lia Olguța Vasilescu?

Replica a venit după ce, în cursul zilei de vineri, Lia Olguța Vasilescu a scris și ea pe facebook un mesaj critic la adresa lui Toader. ”Inteleg ca Tudorel Toader ma amesteca in nerealizarile lui ca ministru al Justitiei. Am avut multe contre cu el, fiindca avizele pe ordonantele de urgenta pe care le emiteam ca ministru al Muncii veneau totdeauna cu mare intarziere. Dar habar nu am de vreo directiva pe care trebuia el sa o transpuna in legislatie si inteleg ca oricum subiectul era paralel cu legislatia pe munca.

De atfel, despre OUG pe Justitie aflam toti ministrii doar in sedinta de guvern si se pot lua inregistrarile din guvern ca sa se vada ca nu am avut vreo legatura cu subiectul. Pana mai ieri spunea ca il refuza pe Liviu Dragnea cand i-ar fi cerut vreo OUG. Sa inteleg ca ii era mai frica de mine decat de seful partidului? Ce tare eram si nu știam…”, a scris Lia Olguța Vasilescu.

Comisia Europeană a chemat în judecată statul român, la Curtea Europeană de Justiție pentru că nu a implementat la timp, în legislația națională, directiva europeană privind spălarea banilor.

„Undeva a existat mereu un blocaj. Am atras atenția asupra pericolului nu doar in sedinte cu celelalte institutii ci si prin declaratii publice. Stiu sigur ca si la nivelul altor institutii, cel putin la nivel tehnic, se facusera pasii necesari. Este pacat sa suporte contribuabilii suma de 3 milioane de euro pt inactiunea unor responsabili ce pot fi usor identificati”, a declarat procurorul Horatiu Radu, agent guvernamental român la CJUE, exact în perioada critică.

Verdictul CJUE a fost de amendare a României cu trei milioane de euro pentru neimplementarea directivei privind spălarea banilor în legislația națională.