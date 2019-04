Tudorel Toader a venit la moțiune, senatorii au chiulit

Ministrul Justiției Tudorel Toader a ajuns într-un suflet la Senat, unde urma să fie dezbătută și votată moțiunea simplă depusă împotriva lui de parlamentarii PNL și USR.





Ministrul a așteptat 15 minute să se întrunească cvorumul și a spus că și-a făcut temele, că este pregătit să răspundă la fiecare punct al moțiunii.

Din 136 de senatori, 44 au fost prezenți în sală, număr insuficient. Pentru cvorum erau necesară prezența a minim 69 de senatori.

Ministrul a afirmat că pentru modificarea Codului penal și de procedură penală este de preferat procedura parlamentară.

„Am citit astăzi în presă o declaraţie a cuiva, chiar nu ştiu cine, care a spus că proiectele de lege vor fi reluate în procedură parlamentară. Şi asta este calea de urmat. Dumneavoastră ştiţi că în procedură de urgenţă o lege poate fi adoptată mai rapid decât o ordonanţă de urgenţă", a spus ministrul.

Provocat să comenteze o afirmație a liderului PSD Liviu Dragnea care a spus că „Toader i-a păcălit pe toți”, ministrul a considerat că nu își permite să dea un răspuns pe măsura afirmației pe care a catalogat-o „cam severă”.

Ministrul a anunțat că în curând va prezenta rezultatele pe care le-a avut la minister și ce a realizat din programul de guvernare. Toader crede că și-a îndeplinit misiunea. Mai concret, a realizat Cartierul pentru Jusiție.

„Când eu am venit ministru, am emis un ordin prin care am constituit o comisie din cinci membri de la minister şi care au avut ca principală atribuţie clarificarea statutului juridic al terenului pentru Cartierul de Justiţie. Suntem într-un stadiu foarte avansat, sigur că unii îşi asumă paternitatea, alţii maternitatea Cartierului pentru Justiţie”, a explicat ministrul.

Inițiatorii moțiunii cred că senatorii Puterii au lipsit special pentru ca Tudorel Toader să fie „salvat” deoarece încă mai au nevoie de el. Senatoarea USR Florina Pesadă spune că Toader „rămâne în continuare util Puterii şi vom vedea exact foarte curând”. „Noi am cerut în nenumărate rânduri demisia domnului Tudorel Toader, nu a vrut să o facă, am recurs la proceduri parlamentare, iată că suntem sabotaţi chiar în procedură parlamentară de dezbatere şi vot a unei moţiuni”, a spus Pesadă.

