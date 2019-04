Tudorel Toader și-a anunțat DEMISIA din funcția de ministru. Breaking News!

Tudorel Toader, ministru al Justiţie în ultimii doi ani şi două luni, a anunţat joi, 18 aprilie, că demisionează din funcţie.





Decizia lui Tudorel Toader survine la o zi după ce Comitetul Executiv Naţional al PSD i-a retras sprijinul politic.

„Voi merge la Guvern şi am o altă întrevedere cu doamna prim-ministru. Voi dezvolta ceea ce v-am spus dimineaţă. Voi porni în scrisoare pe care am redactat-o de la voinţa politică exprimată în cadrul CEx-ului. Voi porni de la voinţa exprimată oarecum în cele două întrevederi cu doamna prim-ministru, de la faptul că doamna prim-ministru are rolul decisiv atât în formarea guvernului, cât şi în revocarea unor membri. Luând act de aceste împrejurări, iau în considerare şi faptul că orice autoritate trebuie să aibă asigurată continuitatea, voi rămâne la minister până la momentul în care numele noului ministru va apărea în Monitorul Oficial, pe care îl voi aştepta la minister. Prin urmare, merg la Guvern şi prezint doamnei prim-ministru demisia. Domnia sa va decide ce face cu acestă demisie”, a declarat Toader.

Tudorel Toader a intrat în colimatorul puterii și, implicit, a liderului PSD Liviu Dragnea, în momentul în care a tergiversat adoptarea OUG-urilor dorite de social-democrați pe justiție.

„Eu aş fi fost foarte bucuros dacă domnul ministru Toader ar fi iniţiat şi ar fi dus până la aprobare ordonanţa care ar fi permis actualei conduceri a Inspecţiei Judiciare să-şi continue mandatul până când intră în vigoare noua lege. Ca mulţi alţi colegi şi oameni, şi eu sunt supărat pentru că se pot pune sub semnul întrebării nişte anchete foarte importante care sunt în derulare. M-aş fi aşteptat să ducă la capăt această procedură săptămâna trecută şi pentru mine este ciudat", declara Dragnea la finalul anului 2018. De atunci, președintele PSD a avut o serie de atacuri la adresa lui Tudorel Toader.

El este romanul cu cea mai are PENSIE din tara! Suma URIASA pe care o primeste de la stat in fiecare luna

Pagina 1 din 1