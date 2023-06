Tudor Petruț a dezvăluit de ce s-a mutat în SUA. Actorul din „Liceeni” a renunțat la celebritatea din România

Tudor Petruț, actorul care l-a interpretat pe Șerban din „Liceeni” a cunoscut-o pe cea care urma să îi devină soție în anul 1989. Tânăra era născută și crescută în Statele Unite, dar era de origine română. Actorul se afla în plină ascensiune în ceea ce privește cariera sa, dar a decis să plece din România și să se stabilească în Statele Unite alături de partenera sa.

Tudor Petruț a dezvăluit că factorul care a contribuit cel mai mult la această decizie a fost faptul că fosta sa soție să rămăsese însărcinată. „Pentru că am avut șansa să devin tată. Un moment absolut extraordinar și băiatul meu cel mare s-a născut în America, după care mama lui l-a adus în România ca bebeluș, am terminat amândoi facultatea în 1990 și am realizat că sentimental, emoțional și, chiar pragmatic, ea nu ar fi vrut să stea în România”, a declarat Tudor Petruț.

Socrul lui Tudor Petruț a fost membru în Garda Regală

Actorul a mai adăugat că fosta sa soție are origini românești prin tatăl său care a fost membru în Garda Regală. Socrul lui Tudor Petruț a decis să plece în Statele Unite, după cel de-al Doilea Război Mondial. Mama fostei sale soții este de origine germană. Petruț a dezvăluit că mama copiilor săi, dar și frații acesteia au vorbit încă de mici atât limba română, cât și limba germană. În plus, trei dintre ei au făcut facultatea în România.

„Am întâlnit-o pe fosta mea soție la facultate. Erau foarte apropiați de cultura română și, pentru că fostul meu socru voia să ajute copiii să aibă relații cu români, din România, unchiul meu, Emanuel Petruț, a fost într-o vizită în Los Angeles și, printr-un complex de împrejurări, a stat o săptămână la ei. Când a revenit, mi-a povestit toată istoria și mi-a și spus așa, mai în zeflemea. «Păcat că n-o s-o cunoști pe aia mică pentru că este de o dulceață senzațională». Ei bine, dulceața senzațională a venit la Universitatea din București și am cunoscut-o”, a spus Tudor Petruț în podcast-ul lui Adrian Artene „Altceva”.