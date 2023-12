Exclusiv. Femeia cu care s-a întâlnit Tudor Chirilă înainte de finala Vocea României

Tudor Chirilă a câștigat de șase ori trofeul pus în joc la „Vocea României”, cel mai urmărit show de televiziune. El poate fi considerat printre cei mai serioși „antrenori”. Muzicianul își ia în serios atribuțiile și se îngrijește concurenții săi să se prezinte cât mai bine. A demonstrat-o, ultima oară, Alexandra Căpitănescu.

Înainte de finala competiției de la Vocea României, Tudor Chirilă a fost surprins de paparazzi Evenimentului Zilei în timp ce mergea la repetiții. A ajuns la locul de întâlnire cu un Uber, iar nu cu o mașină personală. Mai comod, fără grija traficului ori a locului de parcare.

Chirilă a coborât și s-a întâlnit cu Alexandra Căpitănescu care îl aștepta în stradă, în fața unei cafenele. I-a înmânat o cheie, cel mai probabil a sălii de repetiție. După câteva minute a urmat-o, iar repetițiile au fost un succes, lucru care s-a văzut în finală. Alexandra Căpitănescu i-a adus încă un trofeu la Vocea României.

De altfel, muzicianul Tudor Chirilă a făcut o postare cu el și cursanta sa, pe Facebook, de la repetițiile pentru concursul de muzică.

La câteva ore după ce a fost imortalizat de paparazzi Evenimentului Zilei, înainte de marea finală, Chrila și Alexandra Căpitănescu le-a arătat fanilor imagini de la repetiții. Alexandra a urcat pe scenă alături de Vlad Musta, Melisa Antonesi și Alex Maxim.

O imagine din timpul pregătirilor a fost postată de Chirilă pe pagina lui de Facebook. El apare la pian, iar eleva lui în picioare, în timpul repetițiilor.

„Ieri am fost corepetitor. Glumesc, nu le am cu pianul. Voiam doar să zic că avem emoții, că am ales piese beton şi că adunate, vizualizăile lor doar pe Youtube sunt peste 2 miliarde. Ce să fie, oare?”, a scris Tudor Chrilă, înainte de finală.