Țucudean, același marcator

George Țucudean (27 de ani) a revenit în teren după operația la inimă suferită în urmă cu aproape o lună. Titularizat de Dan Petrescu, atacantul și-a făcut simțită prezența și a marcat unicul gol al meciului câștigat de CFR Cluj, pe terenul celor de la Sepsi Sfântu Gheorghe (scor 1-0).

„Mă bucur că am rezistat 70 de minute”

Victoria este esențială pentru ardeleni, care și-au consolidat prima poziție în clasament - 41 de puncte - cu șase mai mult decât FCSB. „Roșalbaștrii” au evoluat, aseară, în deplasare, cu FC Viitorul (după închiderea ediției). „Normal că mi-a fost dor mereu. M-am simțit bine, mă bucur că am rezistat 70 de minute pe teren, în următorul meci sper să rezist mai mult. Vă dați seama că mi-a fost greu, am avut acele probleme, s-au rezolvat. Mă bucur că pot să joc din nou”, a declarat Țucudean la final.

Atacantul avea suflu sistolic, ceea ce-i provoca palpitații în timpul efortului ridicat. El a suferit o ablație cardiacă, adică o înlăturarea completă a unui țesut al inimii.

„Mi-au zis că revin foarte repede”

„Nu se întâmpla nimic dacă nu mă operam, trebuia să suport aceste bătăi în plus la inimă și să joc cu ele. Majoritatea jucătorilor de fotbal se operează pentru că sunt greu de suportat. La ce nivel a ajuns medicina în ziua de astăzi, nu mi-a fost frică. Am cunoștințe care au făcut această operație și au zis că nu este mare lucru. Cei de acolo mi-au spus că revin foarte repede, mă bucur că am făcut-o și că am scăpat. Mai mult, amplifică stresul și panica. Mă bucur că am scăpat”, a explicat fotbalistul.

