24 iulie

Trusted News Initiative va mediatiza alegerile americane. HOROSCOPUL LUI DOM’ PROFESOR

Pe 24 iulie s-au născut Simon Bolivar, Amelia Earhart, Alexandre Dumas-tatăl, Mireille Mathieu, Jennifer Lopez, Traian Lalescu, Vasile Dâba.

Nimic de ţinut, nicio sărbătoare. Dar astăzi îl pomenim pe Sf. Mc. Ermoghen care „s-a săvârşit dezrădăcinându-i-se toţi dinţii” după cum arată „Mineiele”, XI, pagina 296 şi „Vieţile Sfinţilor” pagina 457. Săracul Sfânt, probabil de sărăcie şi prigoană, de lipsă de vitamine şi hrană proapătă, a făcut scorbut, sau paradontoză!

„Evenimentul Zilei” din 24 iulie 1933 a fost propoziţia rostită de Preşedintele Franklin D. Roosevelt, în legătură cu „First New Deal”: „Democraţia fără un trai decent este un banc prost.”

Se pare că mulți, foarte mulți dintre români trăiesc, zi de zi, într-un „banc prost”…

Trusted News Initiative (TNI), parteneriatul internațional al principalelor organizații de presă și tehnologie se va baza în continuare pe o cooperare care a reușit până în prezent și va mediatiza alegerile americane.

TNI a fost înființată anul trecut pentru a proteja publicul și utilizatorii de internet de dezinformare, în special în momentele periculoase, cum sunt alegerile. EBU face parte din inițiativă și contribuie cu specialiștii și tehnicile sale speciale de combatere a dezinformării. TNI a acceptat să lucreze în colectiv pentru a valorifica experiențele tuturor partenerilor.

TNI a anunțat, la începutul săptămânii, aderarea la tehnologia Project Origin care va verifica orice conținut pentru a vedea dacă a fost modificat. Inițiativa TNI primește anul acesta în rândurile sale noi parteneri : Associated Press și The Washington Post și își propune să lupte contra dezinformării din lumea întreagă.

În timpul unei recente reuniuni la nivel înalt, prezidată de directorul general al BBC, Tony Hall, TNI s-a angajat să implementeze un sistem de alertă rapidă comun pentru a lupta contra propagării dezinformării în timpul alegerilor prezidențiale americane.

În timpul perioadei premergătoare alegerilor, partenerii se vor alerta reciproc în legătură cu dezinformările ce ar putea reprezenta amenințări imediate pentru viața unor persoane sau pentru integritatea alegerilor, în așa fel încât conținuturile respective să poată fi analizate rapid de către platforme, iar editorii să fie siguri că nu publică involuntar minciuni periculoase. Alertele vor semnala și conținuturile care pun în discuție încrederea în furnizorii parteneri de știri, identificând conținutul parazitar .

Participarea partenerilor din SUA intervine după succesul obținut de TNI în lupta contra dezinformării în timpul alegerilor generale din Marea Britanie din 2019, din Taiwan în 2020 și, recent și din perioada pandemiei.

TNI va folosi și noua tehnologie Project Origin, inițiată de BBC, CBC/Radio Canada, Microsoft și News York Times. Noua tehnologie identifică și sursa primară a dezinformării.

TNI își extinde rețeaua mondială, noii parteneri anunțați fiind Associated Press și Washington Post. Ceilalți parteneri sunt : AFP, BBC, CBC/Radio Canada, EBU, Facebook, Financial Times, First Draft, Google, YouTube, The Hindu, Microsoft, Reuters, Reuters Institute, Twitter, The Wall Street Journal. Cadrul de cooperare al TNI se referă la dezinformarea gravă, ce poate amenința viața unor persoane sau integritatea procesului electoral.

După cum se vede se dă o importanță extraordinară alegerilor prezidențiale din State.