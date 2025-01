International Trupe britanice și franceze în Ucraina! Nu mai e doar scenariu







Premierul britanic Keir Starmer și președintele francez Emmanuel Macron discută despre trimiterea de soldați britanici și francezi în Ucraina, ca forță de menținere a păcii după orice potențial acord pentru a încheia războiul.

Starmer și Macron, discuții despre trimiterea de soldați pe front

Purtătorii de cuvânt de la Downing Street și Palatul Élysée nu au contestat faptul că Keir și Macron au discutat această posibilitate în timpul întâlnirii lor de la Chequers săptămâna trecută.

Detaliile conversațiilor sunt păstrate sub tăcere de oficialii din Londra și Paris. Cu toate acestea, mai multe surse bine plasate din guvernul britanic au subliniat că Keir Starmer nu este încă de acord.

O sursă de la Whitehall a declarat pentru The Telegraph: „Există provocări legate de ceea ce am putea susține, ce am dori să susținem și întrebarea mai largă despre amenințarea la care ar putea fi supuse acele trupe și dacă aceasta este escalatorie.”

Premierul socialist britanic ezită

Propunerea vine în contextul în care liderii europeni se străduiesc să găsească modalități de a continua să sprijine suveranitatea Ucrainei, în timp ce președintele ales Donald Trump insistă ca Kievul să încheie un acord de pace cu Rusia.

Domnul Trump intră în Casa Albă luni. A renunțat la promisiunea din campanie de a încheia conflictul în „prima zi” ca președinte al SUA, dar își propune să facă acest lucru în primele șase luni ale administrației sale.

Guvernul britanic consideră că aliații ar trebui să-i ofere lui Zelenski cât mai mult sprijin

Keir Starmer trebuia să viziteze Ucraina la începutul noului an, într-o acțiune care ar fi văzută ca un gest simbolic de sprijin pentru Zelenski pe măsură ce sprijinul SUA se clatină.

Public, poziția Guvernului britanic este că aliații occidentali ar trebui să-i ofere lui Zelenski cât mai mult sprijin posibil, ucrainenii fiind cei care decid când și dacă să organizeze negocieri de pace.

Guvernul britanic, trupele occidentale ar putea fi necesare pentru a garanta un termen de pace

În privat, miniștrii și oficialii se așteaptă ca Trump să forțeze Ucraina și Rusia să se așeze la masa negocierilor, cu încercări în curs de desfășurare de a contura ce s-ar putea întâmpla în continuare.

O idee despre care se vorbește din ce în ce mai mult, nu doar în dezbateri publice, ci și în spatele ușilor închise de la Westminster, este dacă trupele occidentale ar putea fi necesare pentru a garanta orice termen de pace.

Gândirea se învârte în jurul ideii că Rusia ar putea păstra pământul ucrainean pe care l-a capturat ca parte a unui acord de pace – deși rămâne multă incertitudine în legătură cu această perspectivă.

Posibilitatea de a proteja teritoriul Ucrainean în cazul unui acord de pace

Dacă acest lucru se va întâmpla, liderii europeni s-au gândit la ce poate fi făcut pentru a se asigura că restul teritoriului Ucrainei este protejat de orice atacuri rusești viitoare.

Provocarea este că critica anterioară a Trump privind desfășurarea soldaților în străinătate și atacurile sale politice asupra sprijinului financiar pentru Ucraina înseamnă că este puțin probabil ca trupele americane să participe. Mai mulți oficiali britanici au ajuns la această concluzie.

O idee propusă de SUA este că soldații occidentali ar putea patrula o frontieră de 800 de mile între noile granițe ucrainene și rusești, cu o zonă „tampon” demilitarizată stabilită.

Macron, aliații europeni ar putea fi desfășurați pe teren

Emmanuel Macron promovează ideea că aliații europeni ar putea fi desfășurați pe teren pentru a juca un astfel de rol. Unele dintre discuțiile sale cu alți lideri au devenit publice.

Președintele francez și Tusk au discutat propunerea la mijlocul lunii decembrie. Tusk a minimizat ideea la acea vreme, spunând că Varșovia nu „planifică astfel de acțiuni”.

Macron și Zelenski au discutat despre planurile potențiale

Președintele ucrainean a scris pe X: „[Am] convenit să lucrăm îndeaproape cu principalii aliați pentru a atinge pacea și a dezvolta garanții de securitate eficiente.”

„Ca una dintre aceste garanții, am discutat inițiativa franceză de a desfășura contingente militare în Ucraina.” Am abordat pașii practici pentru implementarea sa, posibila extindere și implicarea altor națiuni în acest efort.

Oficialii britanici au subliniat că încă nu au susținut pe deplin propunerea.

Cu toate acestea, faptul că discuțiile au loc arată gradul în care Downing Street este hotărât să continue să sprijine Ucraina, chiar și după ce Trump își va prelua mandatul.

Orice desfășurare de trupe, dacă ar avea loc, ar pune o presiune semnificativă asupra bugetului Ministerului Apărării într-un moment în care Trezoreria caută reduceri de cheltuieli.

Keir Starmer, cheltuieli de apărare de 2,5%

În primăvară, Keir Starmer va dezvălui cronologia sa pentru creșterea cheltuielilor de apărare ale Regatului Unit la 2,5% din produsul intern brut pe an, de la aproximativ 2,3%, dar rămâne neclar dacă acest nivel poate fi atins înainte de 2030.

O desfășurare ar putea implica mii de trupe britanice într-un moment în care liderii militari au avertizat deja că Regatul Unit nu are capacitatea de a purta un război.

Ar risca, de asemenea, să fie perceput ca o escaladare de către Rusia – o abordare pe care Downing Street a respins-o întotdeauna. Prim-miniștrii succesivi au rezistat anunțării desfășurării soldaților britanici în Ucraina încă de când Rusia a lansat invazia sa pe scară largă a țării în februarie 2022.

Întrebări despre dacă o zonă de excludere aeriană ar fi stabilită peste noua masă terestră ucraineană și cum ar putea fi aplicată ar fi, de asemenea, ridicate cu siguranță.