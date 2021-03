Aceasta nu a fost unica dată când cea mai nouă piesă lansată de „Motani” s-a auzit la ZU. Cu doar câteva ore înainte de publicarea piesei pe contul oficial de Youtube al trupei, Mihai Morar a difuzat-o în Morning ZU.

„Povestea unui naufragiat» este o piesă pe care am scris-o înaintea piesei «Insula», acestea două fiind legate între ele ca și concept și poveste. Este o piesă în stilul clasic The Motans. Știu că de obicei în comunicare artiștii și compozitorii iubesc să spună despre ce e piesa, ei bine, eu nu sunt un mare fan al acestui obicei. Cred că fiecare om înțelege în felul său orice melodie sau vers, pentru că fiecare dintre noi are experiențe de viață diferite. Tot ce îmi doresc de la această piesă e să placă ascultătorilor noștri. That’s all, totul trebuie să fie simplu.”, a spus Denis Roabeș – The Motans.

Altfel, din cele mărturisite de Denis Roabeș în Morning ZU, trupa The Motans pregătește lansarea unui nou album, dar și o schimbare de concept din punct de vedere artistic. „Sper din tot sufletul să reușesc să termin și să lansez albumul până în toamnă pentru că vreau să închei un capitol. După care „The Motans” ca și proiect muzical o să se transforme puțin, o să schimb puțin stilul muzical. O să merg spre un folk modern, cu orchestră… o să vedeți. O să complic puțin lucrurile. Tot ce pot să spun este că „The Motans” nu o să mai fie atât de… pop”, le-a povestit „Motanul” lui Buzdu și Morar.

Momentul video poate fi urmărit pe contul de Facebook Radio ZU, dar și pe contul de Youtube al radioului. Cele mai frumoase imagini din timpul emisiunii sunt postate pe contul de Instagram Radio ZU.

Prestația trupei The Motans din Morning ZU a fost organizată în conformitate cu toate normele privind prevenirea și controlul transmiterii infecției SARS-COV-2 în contextul pandemiei de COVID-19.

Ascultă Radio ZU pe toate frecvențele, dar și pe Aplicația mobilă disponibilă atât pentru Android, cât și pentru IOS.

Urmărește ce se întâmplă 24 din 24 de ore la ZU pe platforma Visual Radio pe care o găsești pe radiozu.ro.

Revezi cele mai interesante momente foto și video pe platformele social media Radio ZU (Facebook , YouTube și Instagram).

(P)