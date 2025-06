Monden Trupa Scorpions revine în România cu un concert aniversar spectaculos







Legendara trupă Scorpions, cunoscută pentru influența sa asupra hard rock-ului și heavy metalului mondial, va susține un concert în România în cadrul turneului aniversar ce celebrează 60 de ani de activitate.

Scorpions revine în România: un nou concert aniversar de neratat

Evenimentul este organizat de Marcel Avram (East European Production) și DD East Entertainment și va fi parte dintr-o serie extinsă de concerte, care a inclus până acum un show special la Las Vegas intitulat „Coming Home to Las Vegas 60th Anniversary Residency”, găzduit de Planet Hollywood Resort & Casino și o reprezentație excepțională în orașul natal al trupei, Hanovra, Germania, alături de Judas Priest.

Trupa se află în acest moment în cantonament în Slovenia, unde pregătește showul sub conducerea noului antrenor muzical – dirijorul acestei noi etape – Constantin Gâlcă.

Biletele, disponibile deja: categorie Early Bird și prețuri speciale

Fanii din România sunt invitați să-și rezerve locul cât mai repede, întrucât biletele Early Bird au fost deja puse în vânzare, în număr limitat. Prețurile promoționale sunt următoarele: 302,5 lei pentru acces general și 385 lei pentru Golden Circle.

Pe măsură ce se apropie data concertului, prețurile vor crește: acces general va costa 330 lei, Golden Circle va ajunge la 440 lei, iar pentru Front of Stage prețul va fi de 550 lei.

Biletele pot fi achiziționate prin principalele platforme de ticketing: IaBilet, Entertix și Eventim. Organizatorii anunță că acest eveniment va fi unul dintre cele mai importante momente rock ale anului 2025 în România, așa că se așteaptă un interes crescut din partea publicului.

Scorpions: șase decenii de hard rock și influență globală

Formată în 1965 la Hanovra de Rudolf Schenker, Scorpions a devenit una dintre cele mai de succes formații rock din toate timpurile, cu peste 100 de milioane de albume vândute. Ascensiunea trupei a fost marcată de hituri precum „Rock You Like a Hurricane”, „Still Loving You” sau „Wind of Change”.

Trupa a trecut prin mai multe formule de-a lungul decadelor, colaborând cu artiști precum Michael Schenker, Uli Jon Roth sau Matthias Jabs. După o carieră spectaculoasă în anii ’70 și ’80, Scorpions a continuat să impresioneze publicul cu albume noi și turnee globale, rămânând relevantă până astăzi.

Chiar și după anunțul unui turneu de retragere în 2010, trupa a revenit în forță cu albume precum „Return to Forever” și „Rock Believer”. Revenirea în România face parte dintr-o celebrare globală a moștenirii Scorpions, una care se scrie în continuare, cu pasiune și putere.