Pelle avea 60 de ani, iar fosta lui colegă de trupă avea 61 când s-a stins anul trecut, la 9 decembrie. Anunţul negru a fost confirmat pe pagina de Facebook a formației Roxette, dar fanilor care au dorit să ştie mai multe informaţii nu li s-a explicat care a fost cauza decesului.

„Cu o tristeţe de nedescris vă anunţ că dragul nostru Pelle Alsing a încetat din viaţă. Pelle nu a fost doar un toboşar minunat şi inventiv, a fost de asemenea cel mai bun prieten pe care ţi-l poţi imagina, o fiinţă bună şi generoasă”, este mesajul care anunţă dispariția lui Pelle Alsing.

Marie Fredriksson a fost răpus de cancer

Dacă în cazul lui Pelle Alsing nu s-a aflat ce anume i-a provocat moartea, în cazul fostei soliste a formaţiei Roxette s-a ştiut că ducea o luptă grea cu o boală necruţătoare încă înainte de a-şi da ultima suflare, scrie retetesivedete.ro.

„Cu mare tristețe anunțăm că una dintre cele mai mari și mai iubite artiste a plecat dintre noi. Marie Fredriksson a murit în dimineața zilei de 9 decembrie, ca urmare a unei boli cu care a fost diagnosticate de mult”, a anunţat familia artistei anul trecut, la puţin după deces.

La începutul anilor 1980, Roxette a devenit una dintre cele mai iubite trupe pop-rock, iar o dovadă în acest sens o reprezintă piesele care sunt difuzate intens şi în zilele noastre. Printre aceste merită amintite „The Look”, „Dressed for Success”, „Listen to Your Heart”, „Dangerous”, „It Must Have Been Love”, „Joyride” și „Milk and Toast and Honey”.

Roxette a dominat topurile şi după 1990

Celebrul duo suedez format din Marie Fredriksson şi Per Gessle (61 de ani) a dominat clasamentele muzicale şi în anii 1990, iar de-a lungul timpului a vândut peste 75 de milioane de discuri. Şi românii au fost cuceriţi de muzica nordicilor.

Astfel, Roxette a susținut 3 concerte în România, ultimul fiind în 2015. În februarie 2016, din cauza cancerului de care suferea solista, Roxette s-a retras din activitate. Asta nu a însemnat anularea planurilor de lansare a ultimului album, al 10-lea din discografia trupei, în iunie 2016.

Când a început coşmarul pentru Marie

La data de 11 septembrie 2002, cântăreaţa şi compozitoarea Marie Fredriksson a căzut în baie, iar medicii i-au spus atunci că are o tumoră malignă pe creier. Cei doi copii ai ei fost devastaţi de durerea pricinuită de această veste şi nu şi-au mai putut controla plânsul.

„Le-am promis cva va fi bine”, a declarat ea la acel moment, după care au urmat 3 ani groaznici de chimioterapie şi stat prin spitale. În 2005, Marie anunța că a învins boala, dar a fost doar o iluzie de moment… Cancerul a recidivat şi nemuritoarea artistă care a marcat atâte generaţii s-a stins pe 9 decembrie 2019. Cititi întraga poveste a trupei pe retetesivedete.ro.

