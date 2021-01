Trump pleacă. Ivanka și Melania se ceartă pentru putere. Fiica cea mare a lui Donald Trump, Ivanka, și Prima Doamnă, Melania, au fost în centrul speculațiilor cu privire la un potențial conflict.

Zvonurile s-au intensificat mai ales înainte ca Donald Trump să părăsească Casa Albă. Cedându-i cheile președintelui ales, Joe Biden.

La originea deteriorării relației dintre Ivanka Trump și Melania ar fi o luptă pentru putere, potrivit unor surse, scrie Express.

„Prințesa” și „Tabloul”

Conform unui extras din cartea „The Art of Her Deal: The Untold Story of Melania Trump”, scrisă de Mary Jordan, Prima Doamnă ar numi-o pe Ivanka „Prințesa”.

În timp ce Ivanka a poreclit-o pe Melania „Portretul”. Melania mai este poreclită și „Sfinxul”.

Discretă, rezervată, cu expresie imobilă pe față și deloc vorbăreață, Prima Doamnă știe însă cum să folosească cu înțelepciune aceste trăsături.

Se pare că de mult există multe tensiuni între Prima Doamnă și Prima Fiică, Ivanka Trump. Fiica cea mare pe care președintele Trump a implicat-o foarte strâns în deciziile sale de la Casa Albă.

„Când era mai tânără, Ivanka a numit-o în particular . Spunându-le colegilor de clasă că iubita tatălui ei vorbea la fel de mult ca o pictură pe perete”, scrie Mary Jordan.