Zeci de documente interne și înregistrări ale unor discuții video pe Zoom, dezvăluie planurile unor militanți progresiști și angajați federali de a răsturna rezultatul alegerilor din Statele Unite, dacă Donald Trump câștigă sau se înregistrează un rezultat strâns.

„Este o lovitură de stat. Să nu lăsați pe nimeni să vă spună că nu este”, afirmă o femeie în cadrul unei discuții video.

Înregistrările video și documentele, care au fost remise poliției, au fost publicate pe două site-uri, SunriseExposed.com și ExposeSunrise.com, care promit amândouă că se vor actualiza cu noi informații în următoarele 48 de ore.

Planul a fost divulgat autorităților de către un fost membru al „Mișcării Sunrise”. Sunrise face parte dintr-o vastă rețea, foarte bine coordonată, de activiști de stânga, în mare parte finanțați de George Soros, care se mobilizează pe întreg teritoriul SUA pentru a provoca haos în cazul unei victorii a lui Trump sau al unui rezultat strâns al scrutinului.



Documentele și înregistrările vorbesc despre un plan minuțios de ocupa sau bloca o serie de clădiri federale (inclusiv Casa Albă) și terminaluri pentru transportul public, precum și de a împiedica reunirea Congresului după alegeri.

Sunrise este o mișcare-umbrelă formată din 400 de „hub-uri” și sute de grupuri afiliate, inclusiv faimoasele 350.org și Extiction Rebellion.

La un moment dat, în timpul discuției de pe Zoom, în care este subliniat rolul grupului militant „Shut Down DC”, un vorbitor afirmă:

Rețeaua progresistă a înrolat mai multe personaje cheie, printre care Lisa Fithian, organizatoare și formatoare cu o mare experiență, care a lucrat cu Occupy Wall Street și diverse sindicate.

Într-o înregistrare video în care descrie instrumentele și tacticile ce trebuie folosite pentru a paraliza capitala, ea afirmă:



Pentru noaptea alegerilor, consilierii Sunrise le spun membrilor săi:

Vineri, ziarista Millie Weaver a fost printre primii care au tras semnnalul de alarmă în legătură cu planul de a închide Casa Albă și a împiedica funcționarea guvernului, postând pe Twitter fragmente din înregistrările video și notând:

