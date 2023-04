Trump nu este singurul. 10 personalități publice care au fost acuzate că au cumpărat tăcerea oamenilor

Este pentru prima dată când un actual sau fost președinte al SUA se confruntă cu acuzații penale, dar nu este prima dată când un președinte a fost implicat într-un astfel de scandal. Președinții americani Thomas Jefferson, Warren Harding și Richard Nixon au fost implicați în scandaluri legate de plata unor sume de bani pentru a cumpăra tăcerea. Printre alți politicieni notabili care au cumpărat tăcerea cuiva se numără fostul secretar al Trezoreriei Alexander Hamilton și fostul senator John Edwards.

În afara politicii, au existat mai multe personalități publice care au făcut plăți de bani pentru tăcere, printre care Harvey Weinstein, Michael Jackson, Bill Cosby, Jerry Falwell Jr. și Bill O’Reilly. Sunt numite plăți de „bani pentru tăcere” tranzacțiile în care cineva plătește pe altcineva în schimbul tăcerii, adesea în legătură cu ceva necuviincios. The New Yorker a descris termenul ca fiind „senzual, lubrifiant; de obicei, se tace pentru dovezi de sex”.

În 1797, în SUA a avut loc primul scandal legat de cumpărarea tăcerii cuiva. Scriitorul și jurnalistul James Callender a relatat că înregistrările arătau că

secretarul Trezoreriei SUA, Alexander Hamilton, a plătit 1.000 de dolari, care ar valora aproximativ 25.000 de dolari astăzi, în două sume forfetare

unui bărbat pe nume James Reynolds, în 1792.

Plata reprezenta cumpărarea tăcerii lui Reynolds după ce acesta l-a surprins pe Hamilton având o aventură cu soția sa, Maria; aventură pe care Hamilton a

sfârșit prin a o detalia public într-un pamflet de 95 de pagini pentru a dovedi că nu a comis nicio abatere financiară. Deși numele său a fost reabilitat, pamfletul a sfârșit prin a-i face familia de râs și prin a-i distruge orice speranță de a candida la președinție.

Thomas Jefferson

Abia după Thomas Jefferson, un președinte american a fost implicat într-un presupus scandal de mită pentru a cumpăra tăcerea cuiva. Jefferson îi plătise

ocazional sume de bani scriitorului James Callender. În 1801, acesta i-a scris o scrisoare prietenului său James Monroe, în care susținea că plățile către Callender erau acte de caritate pentru un „om de geniu care suferea persecuții”, dar Callender le-a spus oamenilor că era vorba de o plată pentru scrierea unor articole defăimătoare despre George Washington, John Adams și Alexander Hamilton.

Când Jefferson a aflat că J. Callender le spunea oamenilor acest lucru, a încetat să-l mai plătească. „O astfel de interpretare greșită a carităților mele le pune capăt pentru totdeauna”, i-a scris lui Monroe. Un an mai târziu, Callender a scris un articol despre faptul că Jefferson a avut o relație cu una dintre femeile sale sclave, inclusiv că a avut mai mulți copii cu ea.

Warren Harding

Între 1921 și 1923, fostul președinte Warren Harding i-a plătit unei foste amante pe nume Carrie Fulton Phillips aproximativ 5.000 de dolari pe an în

timp ce era în funcție – echivalentul a aproape 260.000 de dolari astăzi, potrivit Biroului de Statistică a Muncii – pentru a păstra tăcerea asupra relației lor.

Aceasta nu a fost singura sa plată de bani pentru tăcere. Harding a plătit, de asemenea, o femeie pe nume Nan Britton pentru a păstra tăcerea după ce a născut copilul pe care îl făcuse cu el. Au ajuns la un acord care implica plăți regulate de 3.600 de dolari pe an – aproximativ 187.000 de dolari astăzi -după ce ea a fost de acord să lase familia surorii sale să adopte copilul lor.

Richard Nixon

Se poate spune că cel mai faimos președinte american prins într-un scandal de bani pentru tăcere a fost Richard Nixon. În 1973, acesta a fost înregistrat

vorbind despre plata lui E. Howard Hunt, unul dintre cei care au pătruns în clădirea de birouri Watergate, unde își avea sediul Comitetul Național

Democrat, pentru a pune microfoane.

Ei au fost prinși înainte de a termina treaba, iar Hunt a cerut ulterior bani pentru a păstra tăcerea, potrivit Washington Post. Nixon ar fi luat în considerare posibilitatea de a face plata pentru a se asigura că „problemele de securitate națională” nu vor fi făcute publice, înainte de a se decide să nu o

facă, potrivit The Post.

Chiar dacă plata pentru tăcere nu a avut loc niciodată, Nixon a sfârșit prin a demisiona din funcția de președinte din cauza scandalului. El a fost primul

președinte care a făcut acest lucru. Președintele de atunci, Gerald Ford, l-a grațiat, iar Nixon nu a fost niciodată acuzat penal.

John Edwards

În 2008, fostul senator american John Edwards a aranjat plăți de aproape un milion de dolari pentru Rielle Hunter, amanta sa, în timp ce candida pentru

nominalizarea democrată la alegerile prezidențiale. În afara politicii americane, au existat mai multe persoane celebre care au plătit pentru ca cineva să păstreze tăcerea. După ce soțul lui Bette Davis a înregistrat-o în pat cu miliardarul Howard Hughes, actrița i-a plătit soțului ei 75.000 de dolari pentru a păstra secretul, potrivit The New Yorker.

Timp de zeci de ani, începând din 1990, fostul producător de film Harvey Weinstein a plătit cel puțin opt femei diferite pentru tăcere după ce acestea l-au acuzat de comportament sexual nepotrivit.

Michael Jackson

În 1993, Michael Jackson ar fi plătit 25 de milioane de dolari într-o înțelegere confidențială cu un băiat, după ce a fost acuzat că l-a molestat, fapt relatat

pentru prima dată de reporterul veteran de televiziune Diane Dimond. În 2015, avocații au mai susținut că Jackson a plătit 200 de milioane de dolari în bani pentru tăcere pentru până la 20 de victime care au susținut că au fost molestate de el.

Administrația lui Jackson a negat toate acuzațiile. „Suntem conștienți de recentele „rapoarte” false privind faptul că Michael Jackson ar fi plătit, printre altele, peste 200 de milioane de dolari către 20 de „victime””, a declarat atunci Howard Weitzman, un avocat al asociației lui Jackson, potrivit Entertainment Tonight.

„Nu există nici cea mai mică dovadă care să susțină aceste „rapoarte” ridicole”, a continuat Weitzman. „Este regretabil că, și în moarte, Michael nu

poate fi scutit de acest tip de acuzații, dar suntem încrezători că adevărul va prevala în cele din urmă, la fel cum a făcut-o în 2005, când un juriu l-a

exonerat complet.”

Bill Cosby

În 2006, actorul și comediantul Bill Cosby a plătit 3,4 milioane de dolari pentru a tăinui o terapeută de masaj canadiană pe nume Andrea Constand, după ce a drogat-o și a agresat-o sexual, potrivit unui procuror din Pennsylvania. Cosby a fost acuzat public de agresiuni similare de către 50 de femei.

În 2017, The New York Times a descoperit că prezentatorul Fox News, Bill O’Reilly, și rețeaua de televiziune au cheltuit 13 milioane de dolari începând

din 2004 pentru a împiedica cinci femei să facă publice mai multe acuzații împotriva sa, care implicau agresiuni sexuale și comportament inadecvat.

În 2013, Jerry Falwell Jr. care era fostul președinte al Liberty University, unul dintre cele mai mari colegii creștine din lume, a încercat să ascundă o

aventură pe care soția sa Becki a avut-o cu un îngrijitor de piscină pe nume Giancarlo Granda, în Miami. Detaliile exacte sunt disputate, dar Granda a susținut că Becki i-a cerut să facă sex în timp ce soțul ei privea, deși Falwell a negat că ar fi fost implicat în această aventură.

La scurt timp după aceea, înregistrările au arătat că Falwell a investit 1,8 milioane de dolari pentru a-l ajuta pe Granda să achiziționeze o proprietate

pentru a înființa o pensiune în Miami Beach. În 2020, Falwell a dat o declarație prin care a confirmat aventura, potrivit The Wall Street Journal. De asemenea, el a susținut că Granda a amenințat că va face publică aventura sa cu Becki dacă nu îl plătește. Granda a spus că afirmațiile de șantaj sunt false, potrivit Reuters.

Cel mai recent, fostul președinte Donald Trump se confruntă cu 34 de acuzații de falsificare de documente pentru a acoperi plățile de bani de tăcere

făcute către trei persoane, inclusiv către starul porno Stormy Daniels. Acuzațiile sunt legate de o anchetă privind plățile făcute către două femei pentru aventuri și una către un portar care a pretins că are o poveste despre faptul că Trump a avut un copil cu una dintre angajatele sale. Este pentru prima dată când un fost președinte american se confruntă cu acuzații penale. Trump a pledat nevinovat la toate acuzațiile.

Este demn de remarcat faptul că este vorba de plăți de bani pentru tăcere care au fost făcute publice. Publicul nu știe despre toate plățile de bani tăcuți care au funcționat. „Acest lucru nu ar trebui să fie luat ca fiind ceva ce susțin, dar mușamalizările funcționează tot timpul”, a declarat Eric Dezenhall, un specialist în gestionarea crizelor, pentru The New Yorker.

El a spus că lucrurile s-au schimbat în ultimele două decenii. „În urmă cu 20 de ani, dacă îi scriai cuiva un cec pentru a păstra tăcerea, acesta

păstra tăcerea”, a spus el. „Problema de astăzi este că oamenii îți iau banii, iar apoi ies oricum la televizor.”

Bibliografie:

Pasley, J. (2023, April 22). Trump isn’t the only former president to be embroiled in a hush-money scandal. Here are 10 public figures, including 3 US presidents, who have been accused of making payments to keep people quiet. Business Insider.

https://www.businessinsider.com/public-figures-presidents-who-embroiled-in-hush-money-scandals-2023-4