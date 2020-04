”Vreau să mă alătur tuturor celor care vă susţin să deveniţi preşedintele nostru”, a declarat fostul secretar de stat american, care a pierdut cursa prezidenţială împotriva miliardarului republican, la alegerile din 2016. Ea l-a acuzat pe Donald Trump că doar ”interpretează” rolul președintelui SUA.

”Gândiţi-vă doar la diferenţa pe care aceasta ar face-o chiar acum dacă am avea un preşedinte care nu numai că ar asculta ştiinţa, ar pune faptele înainte de ficţiune, dar de asemenea ne-ar reuni. Gândiţi-vă cum ar fi dacă am avea un preşedinte adevărat şi nu doar pe cineva care interpretează unul la televizor”, a mai spus Hillary Clinton.

Și preşedinta Camerei Reprezentanţilor, Nancy Pelosi, a anunţat luni că susţine candidatura lui Joe Biden la viitoarele alegeri prezidenţiale. Cele două femei se alătură astfel unei liste cu cei mai influenţi democraţi care şi-au exprimat recent sprijinul pentru fostul vicepreşedinte democrat. Joe Biden e susținut și de senatorii americani Elizabeth Warren şi Bernie Sanders, dar și de fostul preşedinte Barack Obama şi de fostul candidat prezidenţial Al Gore.

Sursa: Agerpres.ro