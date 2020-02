Preşedintele Statelor Unite, Donald Trump, a susţinut al treilea discurs despre Starea Naţiunii, în faţa Congresului. Iată textul integral al discursului:

„Vă mulţumesc foarte mult! Doamnă preşedinte, domnule vicepreşedinte, membri ai Congresului, primă doamnă a Statelor Unite şi concetăţeni americani, în urmă cu trei ani am lansat „marea revenire americană”.

În această seară mă aflu în faţa dumneavoastră pentru a vă împărtăşi rezultatele incredibile: locurile de muncă au explodat, veniturile cresc substanţial, sărăcia se prăbuşeşte, infracţionalitatea scade, încrederea creşte, iar ţara noastră înfloreşte şi este din nou respectată la un nivel înalt. Dușmanii Americii fug. Bogăţia Americii este în creştere.

Viitorul Americii este strălucitor. Anii de degradare economică s-au încheiat. Zilele în care țara noastră era folosită, exploatată și chiar disprețuită de alte națiuni sunt cu mult în urmă. S-au dus şi promisiunile încălcate; reveniri după lipsa de locuri de muncă; platitudini obosite și scuze constante pentru secarea bogăției, puterii și prestigiului american.

„Am spulberat mentalitatea declinului american”

În doar trei ani scurţi am spulberat mentalitatea declinului american și am respins diminuarea destinului Americii. Am respins total această diminuare. Înaintăm într-un ritm care era de neimaginat în urmă cu puțin timp și nu ne mai întoarcem niciodată.

Sunt încântat să vă raportez în această seară că economia noastră este mai bună ca oricând. Armata noastră este complet reconstruită, cu o putere de neegalat nicăieri în lume. Granițele noastre sunt sigure, familiile noastre înfloresc, valorile noastre sunt reînnoite, mândria noastră este restaurată. Și din toate aceste motive, le spun oamenilor din ţara noastră măreaţă şi membrilor Congresului: starea uniunii noastre este mai puternică decât oricând până acum.

Viziunea pe care o voi prezenta în această seară demonstrează modul în care construim cea mai prosperă și incluzivă ţară din lume, una în care fiecare cetățean se poate alătura succesului inegalabil al Americii și în care fiecare comunitate poate participa la ascensiunea extraordinară a Americii.

Din momentul în care am preluat funcția, am trecut rapid la revigorarea economiei Statelor Unite, anulând un număr record de reglementări nocive pentru locurile de muncă, adoptând reduceri de taxe istorice şi record şi luptând pentru acorduri comerciale corecte şi reciproce.

„Agenda noastră: pro-muncitori, pro-familie, pro-creștere, pro-americană”

Agenda noastră este permanentă pro-muncitori, pro-familie, pro-creștere şi, cel mai important, pro-americană.

Mulțumesc. Avansăm cu un optimism nelimitat şi ne ridicăm foarte, foarte sus cetățenii de fiecare rasă, culoare, religie și credinţă.

De la alegerea mea am creat şapte milioane de noi locuri de muncă, cu cinci milioane mai multe decât au preconizat experții guvernamentali în timpul administrației anterioare. Rata şomajului este cea mai scăzută, după mai bine de jumătate de secol. Iar ceea ce este incredibil este că rata medie a şomajului, în timpul administrația mele este mai mică decât în orice administrație din istoria țării noastre.

Dacă nu am fi inversat politicile economice eşuate ale administrației anterioare, lumea nu ar fi văzut acum acest mare succes economic. Rata șomajului pentru afro-americani, hispanici și americani asiatici a atins cele mai scăzute niveluri din istorie.

Şomajul în rândul tinerior afro-american a atins un nivel minim istoric. Sărăcia afro-americanilor a scăzut la cea mai mică rată înregistrată vreodată. Rata şomajului în rândul femeilor a atins cel mai scăzut nivel în aproape 70 de ani, iar anul trecut femeile au ocupat 72% din totalul de noi locuri de muncă adăugate.

Rata şomajului în rândul veteranilor a scăzut la un nivel minim record. Rata şomajului, pentru americanii cu dizabilități a atins un nivel minim istoric. Muncitorii fără diplomă de liceu au ajuns la cea mai scăzută rată de şomaj înregistrată în istoria SUA. Un număr record de tineri americani sunt acum angajați.

Sub ultima administrație, peste zece milioane de oameni au fost adăugați la listele pentru asistenţă alimentară. În timpul administraţiei mele, şapte milioane de americani au ieşit de pe aceste liste şi zece milioane de oameni au fost scoşi de la serviciul de asistenţă socială.

În opt ani, în timpul administrației precedente, peste 300.000 de persoane cu vârstă de muncă au abandonat munca.

În doar trei ani din administrarea mea, trei milioane și jumătate de oameni, persoane cu vârstă de muncă, au intrat în piaţa muncii. De la alegerea mea, valoarea netă a veniturilor obţinute de salariaţi a crescut cu 47%.

Paradisul economic al lui Trump

După decenii de venituri slabe şi în scădere, salariile cresc rapid şi – ceea ce este minunat – cresc mai rapid pentru lucrătorii cu venituri mici, care au înregistrat o creştere a salariilor de 16% de la alegerea mea. Acesta este un boom al gulerelor albastre.

Venitul mediu real pe gospodărie este acum la cel mai înalt nivel înregistrat vreodată. De la alegerea mea, piețele bursiere din SUA au urcat cu 70%, adăugând peste 12 trilioane de dolari bogăției ţării noastre şi depăşind tot ceea ce ar fi crezut cineva că este posibil.

Acesta este un record. Este ceva ce orice ţară din lume admiră. Încrederea consumatorilor a atins de curând un nou nivel uimitor. Toate aceste milioane de oameni, cei din cadrul planurilor 401 (k) şi de pensii o duc mult mai bine decât oricând înainte, cu creșteri de 60%, 80%, 100% și chiar mai mult.

Locurile de muncă și investițiile se revarsă în 9.000 de cartiere anterior neglijate, datorită zonelor de oportunitate – un plan condus de senatorul Tim Scott, ca parte a proiectului republican de reducere a impozitelor. Cu alte cuvinte, companiile bogate virează bani în zone în care nu au existat investiții timp de mai multe decenii, creând locuri de muncă şi aducând energie și entuziasm.

Cine este Tony Rankins

Este pentru prima dată când aceste comunități merituoase au văzut aşa ceva. Totul funcționează. Zonele de oportunitate îi ajută pe americani ca veteranul de armată Tony Rankins din Cincinnati, Ohio. După ce s-a luptat cu dependența de droguri, Tony și-a pierdut slujba, casa și familia. Era fără adăpost, dar atunci Tony a găsit o companie de construcții care investeşte în zone de oportunitate. Acum este un comerciant de top, a renunţat la droguri, s-a reunit cu familia sa, iar el este aici în această seară. Ţine-o tot aşa, Tony! Mulțumesc, Tony!

Economia noastră în plin avânt a oferit multor foști deținuți, pentru prima dată, posibilitatea de a obține un loc de muncă grozav şi un nou început nou. Această a doua şansă la viață este posibilă, deoarece am promulgat o reformă de referinţă a legislaţiei penale. Toată lumea spunea că reforma legislaţiei penale nu poate fi realizată, însă eu am făcut-o, iar oameni din această ţară au finalizat-o.

Datorită campaniei noastre îndrăznețe de reducere a reglementărilor, Statele Unite au devenit pincipalul producător de petrol și gaze naturale din lume. Cu progresele extraordinare pe care le-am făcut în ultimii trei ani, America este acum independentă energetic, iar locurile de muncă în domeniul energiei, la fel ca atâtea elemente din ţara noastră, sunt la un nivel record.

Ajungem la cifre pe care nimeni nu le-ar fi crezut posibile, în urmă cu numai trei ani. În plus, restabilim puterea de producție a națiunii noastre, chiar dacă, aşa cum știți cu toții, previziunile erau că acest lucru nu s-ar putea face niciodată.

După ce a pierdut 60.000 de fabrici sub cele două administrații anterioare, America a câştigat acum 12.000 de noi fabrici în timpul administrației mele, cu mii şi alte mii de fabrici şi uzine fiind planificate sau în curs de construire. Companiile nu pleacă, se întorc în SUA. Cert este că toată lumea vrea să fie acolo este acțiune, iar Statele Unite ale Americii sunt, într-adevăr, locul unde există acţiune.

Războaiele comerciale

Una dintre cele mai mari promisiuni pe care le-am făcut poporului american a fost înlocuirea dezastruosului acord comercial NAFTA. De fapt, comerțul neloial este, poate, motivul cel mai important pentru care am decis să candidez la funcția de preşedinte. În urma adoptării NAFTA, națiunea noastră a pierdut 1 din 4 locuri de muncă în producție. Mulți politicieni au venit şi au plecat, s-au angajat să schimbe sau să înlocuiască NAFTA și nu s-a întâmplat absolut nimic.

Dar, spre deosebire de atât de mulți care au venit înaintea mea, eu îmi păstrez promisiunile. Ne-am făcut treaba. În urmă cu șase zile, am înlocuit NAFTA şi am promulgat noul acord SUA-Mexic-Canada. USMCA va crea aproape 100.000 de noi locuri de muncă americane foarte bine plătite, în domeniul auto şi va impulsiona masiv exporturile pentru fermierii, pădurarii şi lucrătorii noştri din fabrici. Totodată, va aduce comerțul cu Mexicul și Canada la un nivel mult mai ridicat, dar și la un grad mult mai înalt de echitate și reciprocitate, vom avea acest lucru.

Corectitudine și reciprocitate. Spun asta, în sfârșit, pentru că au trecut mulți, mulţi ani de când am fost tratați în mod echitabil în sfera comercială. Acesta este primul acord comercial major, după mulţi ani, care obţine sprijinul puternic al sindicatelor americane. Am promis, de asemenea, cetățenilor noştri, că voi impune tarife pentru a contracara furtul masiv de locuri de muncă americane de către China.

Strategia noastră a funcționat. Cu câteva zile în urmă am semnat un nou acord cu China, care va apăra muncitorii noștri, va proteja proprietatea noastră intelectuală, va aduce miliarde şi miliarde de dolari în vistieria noastră şi va deschide noi piețe largi pentru produsele fabricate și cultivate aici, în SUA. De zeci de ani, China a profitat de Statele Unite. Acum, am schimbat asta.

În același timp, avem, poate, cea mai bună relație pe care am avut-o vreodată cu China, inclusiv cu președintele Xi. Ei respectă ceea ce am făcut noi, pentru că, sincer, nu ar putea crede niciodată că au reuşit le mergă cu ceea ce făceau an de an, deceniu după deceniu, fără ca cineva din țara noastră să pună piciorul în prag și să spună: „Este suficient”.

Politica externă

Acum vrem să ne reconstruim țara şi exact asta facem. Ne reconstruim țara. Pe măsură ce restabilim conducerea americană în întreaga lume, apărăm, încă o dată, libertatea în emisfera noastră. De aceea, administraţia mea a revocat politicile eronate ale administraţiei anterioare în privinţa Cubei. Susținem speranțele cubanezilor, nicaraguanilor şi ale venezuelenilor, pentru restabilirea democraţiei.

Statele Unite conduc o coaliție diplomatică de 59 de națiuni împotriva dictatorului socialist din Venezuela, Nicolas Maduro. Maduro este un conducător nelegitim, un tiran care îşi brutalizează poporul, însă tirania lui Maduro va fi distrusă. Se află aici, în această seară, un bărbat foarte curajos, care duce cu el speranţele, visurile şi aspiraţiile tuturor venezuelenilor. Alături de noi în galerie se află adevăratul preşedinte legitim al Venezuelei, Juan Guaido.

Domnule preşedinte, vă rog să duceţi acest mesaj înapoi în ţara dumneavoastră: toți americanii sunt solidari cu poporul venezuelean în lupta lor dreaptă pentru libertate. Vă mulţumesc foarte mult, domnule preşedinte! Socialismul distruge națiunile, dar, să ne amintim întotdeauna că libertatea unifică sufletul.

„Am crescut contribuțiile din partea celorlalte state membre NATO”

Pentru a proteja libertatea americană am investit un număr record de 2,2 trilioane de dolari în armata Statelor Unite. Am achiziționat cele mai bune avioane, rachete, nave și toate celelalte echipamente militare. Iar toate sunt fabricate chiar aici, în SUA. De asemenea, îi determinăm, în sfârşit, pe aliații noștri, să îşi achite corect cota proprie.

Am crescut contribuțiile din partea celorlalte state membre NATO cu peste 400 de miliarde de dolari şi s-a dublat numărul aliaților care îşi îndeplinesc obligațiile minime. Iar în urmă cu numai câteva săptămâni, pentru prima dată de când preşedintele Truman a înfiinţat Forţele Aeriene, în urmă cu peste 70 de ani, am creat o nouă ramură a Forţelor Armate ale SUA – se numeşte Forţa Spaţială.

Foarte important. Avem un tânăr domn în galerie, în această seară, iar ceea ce îşi doreşte el cel mai mult la 13 ani – Ian este un elev în clasa a opta, din Arizona. Ian, te rog să te ridici. Ian a visat întotdeauna să meargă în spațiu. A fost primul din clasa sa și printre cei mai tineri la o academie de aviație. El aspiră să meargă la Academia Forțelor Aeriene, iar apoi vizează Forţa Spaţială. Aşa cum spune Ian, „Cei mai mulți oameni privesc în sus către spaţiu. Eu vreau să mă uit în jos către lume”.

Dar în spatele lui Ian, în această seară, se află cel mai mare erou al său, Charles McGee, care s-a născut în Cleveland, Ohio, cu un secol în urmă. Charles este unul dintre ultimii supraviețuitori Tuskegee Airmen – primii piloți de luptă de culoare şi, întâmplător, este şi străbunicul lui Ian. O poveste incredibilă. După mai mult de 130 de misiuni de luptă, în cel de-al Doilea Război Mondial, el a revenit acasă într-o țară care încă se lupta pentru drepturile civile şi a continuat să servească America în Coreea şi Vietnam.

Pe 7 decembrie, Charles a aniversat 100 de ani. Cu câteva săptămâni în urmă, am semnat o lege prin care Charles McGee este promovat general de brigadă, iar în cursul zilei de astăzi, am fixat stelele pe umerii lui, în Biroul Oval. Domnule general McGee, națiunea noastră vă salută. Multumesc, domnule.

De la pelerini la fondatori, de la soldații din Valley Forge la infanteriştii de la Selma și de la preşedintele Lincoln până la reverendul Martin Luther King, americanii au respins întotdeauna limitarea viitorului copiilor noștri. Membri ai Congresului, nu trebuie să uităm niciodată că singurele victorii care contează la Washington sunt victoriile aduc beneficii poporului american.

„Oamenii sunt inima țării noastre”

Visele lor sunt sufletul țării noastre. Iar dragostea lor este ceea alimentează şi susține țara noastră. Trebuie să ne amintim mereu că datoria noastră este să punem America pe primul loc. Următorul pas înainte în construirea unei societăți incluzive este să ne asigurăm că fiecare tânăr american primește o educație excelentă şi şansa de a realiza visul american.

Cu toate acestea, de prea mult timp, nenumărați copii americani au fost blocaţi în şcolile guvernamentale fără succes. Pentru a veni în întâmpinarea acestor elevi, 18 state au creat burse de oportunitate, pentru alegerea şcolii. Programele sunt atât de populare încât zeci de mii de elevi rămân pe lista de așteptare.

Unul dintre acești studenți este Janiyah Davis, un elev în clasa a patra din Philadelphia. Mama lui Janiyah, Stephanie, este un părinte singur. Ar face orice pentru a-i oferi fiicei sale un viitor mai bun, dar anul trecut, viitorul respectiv s-a îndepărtat, atunci când guvernatorul Pennsylvaniei s-a opus legislației pentru a extinde programul de alegere a școlii la 15.000 de copii. Janiyah și Stephanie sunt în galerie. Stephanie, îți mulțumesc foarte mult că te afli aici cu fiica ta frumoasă. Îţi mulţumesc foarte mult.

Dar, Janiyah, am o veste bună pentru tine. Sunt bucuros să vă anunţ că aşteptarea vostră lungă a luat sfârşit. Pot anunța cu mândrie în această seară că o bursă de oportunitate este disponibilă, se îndreaptă către tine şi te vei îndrepta în curând către o şcoală la alegerea ta. Acum fac un apel către Congres să le ofere unui milion de copii americani aceeaşi oportunitate pe care tocmai a primit-o Janiyah.

Adoptaţi Legea privind bursele şi oportunitățile pentru libertatea educației, deoarece niciun părinte nu trebuie să fie obligat să-și trimită copilul la o şcoală guvernamentală fără succes. Fiecare tânăr ar trebui să aibă un mediu sigur în care să învețe şi să crească.

Din acest motiv, minunata noastră primă doamnă a lansat inițiativa „Fii cel mai bun” pentru a promova o viață sigură, sănătoasă şi fără droguri pentru următoarea generație, online, în şcoală şi în comunitățile noastre. Mulțumesc, Melania, pentru dragostea și grija profundă faţă de copiii Americii. Mulțumesc foarte mult.

Proiectele legislative

Administrația mea este hotărâtă să ofere cetățenilor noștri oportunitățile de care au nevoie, indiferent de vârstă sau de istoric. Prin angajamentul nostru față de lucrătorii americani, peste 400 de companii vor oferi noi locuri de muncă şi oportunități de educație pentru aproape 15 milioane de americani. Bugetul meu conține, de asemenea, o viziune interesantă pentru liceele națiunii noastre.

În această seară, cer Congresului să își susțină studenții şi să sprijine planul meu de a oferi educație profesională şi tehnică în fiecare liceu din America. Pentru a extinde egalitatea de şanse, sunt, de asemenea, mândru, de faptul că am obținut o finanțare record şi permanentă pentru colegiile și universitățile noastre frecventate în mod tradiţional de persone de culoare.

Pentru ca familiile americane să aibă o viaţă bună, este nevoie, de asemenea, de sistemul de sănătate cel mai accesibil, inovator și de înaltă calitate de pe Pământ. Am trecut rapid la oferi alternative accesibile. Noile noastre planuri sunt cu 60% mai puțin costisitoare și mai bune.

Am făcut, de asemenea, o promisiune fermă familiilor americane: vom proteja întotdeauna pacienții cu afecţiuni preexistente. Şi vom proteja întotdeauna Medicare şi Securitatea Socială. Întotdeauna. Pacientul american nu ar trebui niciodată să fie surprins de facturile medicale. Acesta este motivul pentru care am semnat un ordin executiv care prevede o transparență a costurilor.

Mulți experți consideră că transparența, care va intra în vigoare la începutul anului viitor, va fi chiar mai importantă decât reforma în domeniul sănătății. Aceasta va ajuta familiile să economisească sume mari de bani pentru o îngrijire substanțial mai bună, dar în timp ce noi lucrăm la îmbunătăţirea sistemului de sănătate american, există unele elemente care vor să te priveze de îngrijirea medicală, să te lase fără doctor şi să îţi desfiinţeze în întregime asigurarea privată.

132 de legislatori din această cameră au susţinut legislaţia ce impune o preluare socialistă a sistemului nostru de sănătate, ştergând planurile private de asigurări de sănătate pentru 180 de milioane de americani foarte fericiţi. Celor care ne urmăresc de acasă în această seară vreau să vă spun că nu vom permite niciodată socialismului să distrugă sistemul american de sănătate.

Peste 130 de legislatori din această cameră au sprijinit legislaţia care ar duce în faliment ţara nostră, prin furnizarea unor servicii de sănătate gratuite, finanţate de contribuabili, pentru milioane de străini ilegali, forţând contribuabilii să subvenţioneze îngrijirea medicală gratuită pentru oricine din lume care traversează ilegal graniţa noastră”.

