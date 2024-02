Trump „a încălcat Constituția”, acuză republicana Norma Anderson. Cum va fi pedepsit fostul președinte

Norma Anderson, o fostă deputată republicană, a obținut de la instanțele din Colorado descalificarea lui Trump pentru primarele din 5 martie din acest stat. O decizie pe care fostul președinte american îi cere Curții Supreme să o anuleze de urgență.

Despre insurecția lui Trump de la 6 ianuarie

La 91 de ani, Norma Anderson cunoaște bine Constituția Statelor Unite: în calitate de parlamentar a consultat-o ​​des pe parcursul lungii sale cariere în Partidul Republican și păstrează copii ale acesteia în poșetă și lângă televizor.

Așadar, pe 6 ianuarie 2021, când susținătorii lui Donald Trump au luat cu asalt Capitoliul din Washington pentru a încerca să împiedice transferul puterii către democratul Joe Biden, ea a consultat pagina celui de-al 14-lea amendament, care prevede ineligibilitatea responsabililor pentru fapte de „răzvrătire”.

„În aceeași seară am recitit această parte”, a povestit ea prin videoconferință, din casa ei din Colorado (vest). Această conservatoare convinsă, aleasă timp de 20 de ani sub eticheta „Grand Old Party” (Marele Partid Vechi), a tras propriile concluzii în urma evenimentelor.

„Trump nu ar trebui să fie reales”, spune un congresmen republican

„Trump nu ar trebui să fie niciodată președinte, pentru că a încălcat Constituția și a încercat să răstoarne alegerile”, opinează ea.

„Pentru mine, asta înseamnă că democrația noastră este în pericol, dacă el va fi ales”.

Pensionara a devenit principala – și neașteptata – reclamantă într-o procedură lansată de o asociație, care a împins instanțele din Colorado să dispună scoaterea lui Donald Trump de pe buletinele de vot din acest stat. O decizie puternic contestată de fostul președinte, care cere Curții Supreme să o anuleze de urgență, înainte de alegerile primare din Colorado organizate pe 5 martie pentru alegerea candidatului republican la Casa Albă.

Constituția SUA interzice răzvrătirea

Cercetat de alte state și potențial exploziv, acest dosar a fost examinat la începutul lunii februarie de cea mai înaltă instanță din țară, care ar trebui să decidă chestiunea în zilele sau săptămânile următoare. În timpul ședinței, judecătorii au părut sceptici față de această procedură fără precedent, întemeiată pe o prevedere care a fost în mare măsură uitată. Fără a o descuraja pe Norma Anderson.

„Sunt unul dintre acei oameni care au mereu speranță, până când le spunem nu”, zâmbește fosta deputată, cea care a fost prima femeie care a devenit liderul aleșilor republicani în parlamentul din Colorado.

Al 14-lea amendament a fost adoptat în 1868, după Războiul Civil, pentru a împiedica alegerea candidaţilor confederaţi sudişti implicați în Războiul Civil. Textul exclude de la cele mai înalte funcții publice pe oricine s-a angajat în acte de „răzvrătire”, după ce a depus un jurământ în fața Constituției.

Alegerile din Colorado

Dar dezbaterile din fața Curții Supreme nu s-au aventurat pe terenul minat a ceea ce constituie sau nu o rebeliune, nici în evaluarea acțiunilor lui Donald Trump. Judecătorii și-au concentrat întrebările în principal pe obiecțiile formale, părând că vor să evite orice acuzație de amestec în alegeri. Ei au insistat în special asupra unui obstacol central: poate Colorado să decidă singur să descalifice un candidat la președinție?

„Nu ar trebui să-și facă griji pentru asta”, răspunde Norma Anderson, subliniind că în America, „fiecare stat organizează alegeri și aprobă cine este pe buletinul de vot”.

Pe lângă concurenții republicani și democrați, există independenți care candidează uneori la președinție în anumite state, fără a putea concura în toată țara, amintește ea.

Trump vrea să fie ca Putin

„Ce face un republican sau un democrat mai bun decât un candidat independent?”, a întrebat Norma Anderson. „Nimic. Ar trebui să fim tratați cu toții în mod egal”. Pentru Norma Anderson, atitudinea lui Donald Trump, care susține încă în mod fals că i-au fost furate alegerile din 2020 și vorbește deschis despre „pedeapsă” în cazul revenirii la Casa Albă, rămâne fără echivoc.

„Părinții noștri fondatori nu ar fi amabili cu el. Probabil că l-ar întemnița”, spune ea. „Îi place să fie ca Putin sau ca un rege. (…) Comportamentul lui o dovedește, tot ceea ce spune o dovedește”.

De la acțiunea ei în justiție, echipa de campanie a lui Donald Trump a descris-o ca pe o RINO, un acronim infam care îi desemnează pe cei care sunt „republicani doar cu numele”. Nu este suficient pentru a ridica sprâncenele nonagenarei, aleasa din Colorado între 1986 și

2006. Ea spune că se concentrează pe „felicitări de la străini din toată țara”; și este uneori oprită de trecători pentru o fotografie, la aproape 20 de ani după pensionarea sa politică. „Cel puțin, am atras atenția asupra a ceea ce este Donald Trump”, se bucură dna Anderson.

Le Figaro

