Trump ar putea relua atacurile în Iran înainte de alegeri

Președintele american Donald Trump a subliniat necesitatea apărării orașelor americane împotriva unei potențiale agresiuni din Iran, avertizând asupra consecințelor catastrofale în cazul în care Teheranul ar obține o armă nucleară, potrivit Fox News.

„Vreți să vedeți probleme - și am spus-o zilele trecute - să lovească o rachetă în San Diego sau Los Angeles în drum. Să lovească - vreți să vedeți un spectacol de groază?”, a spus Trump în San Antonio, Texas.

„Vreți să vedeți probleme, să lovească San Diego, să lovească Los Angeles și vreți să vedeți niște lucruri rele întâmplându-se.”

„Vreți să vedeți o țară care ar fi în cădere liberă”, a spus Trump, afirmând că Teheranul nu ar ezita să folosească arme nucleare.

„Nu vom permite să se întâmple asta. Ne protejăm orașele. Ne protejăm țara. Nu vom permite să se întâmple asta. Și ar folosi-o și ei. Ar folosi-o. Ar folosi-o”, a adăugat el.

Casa Albă a cerut Pentagonului să dezvolte opțiuni pentru potențiale atacuri asupra unor ținte iraniene înainte de alegerile intermediare din 3 noiembrie, a relatat The Atlantic.

Citând oficiali ai administrației, publicația a relatat că amploarea și țintele potențialelor atacuri - precum și dacă administrația va continua în cele din urmă - sunt încă în dezbatere.

Susținătorii atacurilor limitate recunosc că o astfel de acțiune singură nu ar aduce Iranul la masa negocierilor, nu ar restabili trecerea în siguranță prin Strâmtoarea Ormuz și nu ar reduce prețurile la benzină înainte de ziua alegerilor, se arată în raport.

„L-ar face pe președinte să pară că a câștigat și prețurile la benzină ar începe să scadă”, a declarat un Republican publicației.

Raportul mai spunea că o operațiune limitată ar putea fi urmată de o acțiune militară mai substanțială după alegerile intermediare, când Trump a sugerat public că acțiunea militară ar putea fi reluată.

Un oficial al Casei Albe a declarat pentru Fox News că Trump, comandantul suprem al armatei americane, are „toate opțiunile disponibile în orice moment”.

„Statele Unite se află într-o poziție foarte puternică, având controlul asupra Strâmtorii Ormuz și economia iraniană în prăbușire”, a declarat oficialul.

„Iranul a fost decimat”, a spus oficialul, înainte de a adăuga că „lucrurile vor merge într-una din două direcții: calea ușoară sau calea grea”.

„Președintele Trump deține toate cărțile și va face tot ce este mai bine pentru Statele Unite”.