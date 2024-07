International Trump acuză Taiwanul de furt. Ce are de gând fostul președinte







Fostul președinte american Donald Trump a acuzat, pentru a doua oară, Taiwanul că a furat „coroana Americii” în fabricarea cipurilor pentru computere.

Într-un interviu acordat Bloomberg Businessweek, candidatul republican la președinție și-a repetat afirmația, făcută pentru prima dată anul trecut, potrivit căreia democrația insulară și aliatul SUA a luat „aproape 100%” din industrie de la Statele Unite.

„Nu ar fi trebuit să lăsăm să se întâmple asta”, a adăugat el.

CNN îl contrazice pe Trump

Doar că nu s-ar fi întâmplat așa. Unii experți din industrie spun la CNN că Taiwanul și-a dezvoltat propria industrie a semiconductorilor în mod organic, printr-o combinație de previziune, muncă grea și investiții.

Părintele sectorului de cipuri de talie mondială este Morris Chang. Un american de origine chineză în vârstă de 93 de ani. Acesta a înființat Taiwan Semiconductor Manufacturing (TSMC) în 1987, la vârsta de 55 de ani, după o lungă carieră în domeniul semiconductorilor în SUA.

La acea vreme, liderii industriei erau Intel (INTC), Motorola (MSI) și Texas Instruments (TXN), unde Chang lucrase anterior.

Dar, la înființarea TSMC (TSM), Chang a avut în minte un model de afaceri complet diferit, care a fost revoluționar la acea vreme. „Nu aveam niciun punct forte în cercetare și dezvoltare, sau foarte puține oricum. Nu aveam niciun punct forte în proiectarea circuitelor”, spunea el într-un proiect înregistrat în 2007 pentru Computer History Museum din Mountain View, California.

„Nu prea aveam putere în vânzări și marketing și nu aveam aproape nicio putere în domeniul proprietății intelectuale. Singurul punct forte posibil pe care îl avea Taiwanul, și chiar și acesta era unul potențial, nu unul evident, era fabricarea semiconductorilor”, a spus el.

Astfel, s-a născut ideea unei „turnătorii pure-play” sau a fabricării de semiconductori în conformitate cu proiectele furnizate de clienți. Acest model a fost respins la acea vreme, când era normal să existe atât capacități interne de proiectare, cât și de producție.

Un model eficient

Această nouă abordare a remodelat peisajul sectorului electronic mondial și a pus bazele pentru ca Taiwanul să devină liderul industriei.

Acesta produce acum mai mult de 90% din cipurile avansate din lume, potrivit Asociației Industriei Semiconductorilor. „Din această cauză, TSMC a putut să se concentreze pe producție și să fie foarte bună în acest domeniu. Și mai important, a putut să producă pentru mai mulți clienți diferiți, ceea ce i-ar fi permis companiei să crească”, a declarat Christopher Miller, autorul cărții „Chip War: The Fight for the World's Most Critical Technology”. Scala este esențială pentru succesul TSMC, a spus Miller, deoarece tinde să genereze mai multe venituri - care pot fi canalizate către îmbunătățirea tehnologiilor de producție a cipurilor - și să reducă costurile de producție, făcând întreaga operațiune mai eficientă. În prezent, gigantul tehnologic deține cele mai avansate tehnologii de producție a cipurilor din lume și intenționează să continue să investească în acest domeniu. În iulie anul trecut, TSMC și-a deschis centrul global de cercetare și dezvoltare în Hsinchu, unde își are sediul central. Experții au afirmat că modelul de producție prin contract, pe care Taiwanul l-a utilizat în alte sectoare, cum ar fi textilele și electronica de consum înainte de cipuri, a funcționat deosebit de bine. „Combinația dintre inginerii de top, costul relativ scăzut al forței de muncă și orele lungi de lucru au dus la o productivitate mai bună”, a declarat Konrad Young, fost director de cercetare și dezvoltare la TSMC, pentru CNN, adăugând că ecosistemul tehnologic cuprinzător al Taiwanului este o altă componentă esențială a priceperii insulei în domeniul cipurilor. „Aceștia sunt factori care sunt aproape imposibil de duplicat”, a spus Young. Dar asta nu înseamnă că concurenții nu încearcă. Intel și Samsung Electronics încearcă să imite succesul TSMC în fabricarea de cipuri pentru alte companii.