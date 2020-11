Un comentariu al lui Jonathon Van Maren publicat de LifeSiteNews pe care l-am tradus pentru cititorii Evenimentului zilei.

„Există o dragoste pentru animale sănătoasă și una nesănătoasă: și cea mai potrivită definiție a diferenței dintre ele este că dragostea nesănătoasă pentru animale este serioasă”, scria GK Chesterton în cartea sa de eseuri din 1920 The Uses of Diversity.

„Sunt gata să iubesc un rinocer, cu precauțiile de rigoare: fără îndoială, este un tată încântător pentru micii săi rinoceri. Dar nu promit să nu râd de un rinocer. Nu voi adora un animal. Altfel zis, nu voi lua un animal foarte în serios: și știu ce spun.”

Motivul, scrie Chesterton, este serios: „Oriunde există o Adorare a Animalelor, există Sacrificiu Uman. Este, deopotrivă simbolic și literal, un adevăr real al unei experiențe istorice.”

Am fost întotdeauna un iubitor de animale, și în general sunt în favoarea măsurilor de protecție. Marele filosof conservator Sir Roger Scruton are un capitol strălucit în cartea sa How to Be A Conservative despre protejarea animalelor, iar faimosul autor pro-viață Wendell Berry și-a petrecut toată viața apărând cauzele legate de mediul înconjurător.

Nu există nimic rău în a proteja animalele sau mediul – afară de cazul, cum subliniază Chesterton, când iubirea pentru animalele fără suflet devine mai importantă decât cea pentru oameni – și ne conduce spre un loc sumbru și urât.

Chesterton are dreptate, așa cum notează, nu doar simbolic ci și literalmente. În Canada, îți poți măcelări bebelușul din uter, chiar în ziua prevăzută pentru naștere, fără vreo pedeapsă legală. Dacă spargi, însă, un ou de vultur, toată forța legii se abate asupra ta.

Militanții pentru drepturile animalelor, printre care se numără PETA, compară cu regularitate crescătoriile de pui cu Auschwitz, insistând în același timp că avortul este un lucru bun.

Și, în timp ce Trudeau investește miliarde în finanțarea feticidului în străinătate, Legea Jane Goodall, vizând protejarea maimuțelor mari și a elefanților în captivitate din Canada și interzicerea importurilor de fildeș și a trofeelor de vânătoare a trecut de a doua lectură.