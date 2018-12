TROC INEDIT de sfârşit de an. LEPTOP contra purcei

Românii profită de orice situaţie pentru a avea carne de porc pe masa de Crăciun. Acum înainte de Sărbătorile de Iarnă sunt sute de anunţuri în care se specifică intenţia de a face trocul mult dorit. Leptopuri şi autoturisme se dau la schimb pentru mult râvnita carne de porc.





De Crăciun 2018, cuvântul de ordine când vine vorba de troc pare să fie schimb maşină contra porc. Propietarii care nu mai au cum să scape de hârburile din ogradă, mulţi ani de acum în colo, le dă la schimb, potrivit romaniatv.ro

Un proprietar de maşină, fără nicio speranţă să scape de ea, o oferă la schimb, chiar dacă maşina nu are acte. De altfel nici el nu are pretenţii, acceptă orice animal de Crăciun, domestic să fie. "Masina merge dar nu are actele valabile, partea fata toata schimbata ce tine de mecnica", suna anuntul

Un alt proprietar de Renault Clio, an de fabricaţie 1997, îşi oferă maşina abandonată în faţa casei contra unui porc. "Schimb reno clio motor 1200 an 1997 ofer fiscal pe loc schimb cu porc sau vitel",

Un IT-ist, probabil, oferă un lap-top vechi contra 2 purcei numai buni de băgat la cuptor de Sărbători.

LAPTOP contra purcei

"Schimb leptop cu 2 purcei la 30-35 de kg hai că vine pesta porcină !!! Hai ma care dai doi purcei ???? Laptop Acer Emachines E525 ca nou foarte bine intretinut pasta schimbata la procesor si video impecabil merge facut abdeit, neumblat in el decat la curatat si schimbat pasta atat, merge stas tastatura tot.Displei 15.6" HD LCD (720p, 1366x768), Intel Pentium processor T3100Dual Core (1,9 GHz, 800 MHz FSB), Intel GMA 4500M 64MB dedicated, 2gb DDR3 1066Mhz, 250 GB HDD SATA, DVD-Super Multi DL drive, 2-in-1 card reader, 802.11b/g/n, eMachines webcam 1.3M,

De ce a divorțat Irina Rimes! Artista a plâns la TV din cauza fostului soț

Pagina 1 din 1