Monden Tristan Tate, îmbrăcat în ie, luat la rost de internauți. Ce i-a scos din sărite pe fanii fostului kickboxer







Tristan Tate a postat o imagine în care apare într-o ie românească și alături de mai multe femei. Imaginea, deși nevinovată la prima vedere i-a scos din sărite pe unii internauți, în timp ce alții au apreciat de zor mămăliga.

Îmbrăcat în ie, eclipsat de mămăligă

Tristan Tate a postat o imagine în care pare că îmbrățișează tradițiile românești. Până aici nimic neclar, mămăliga nu a lipsit din peisaj și nici costumele tradiționale, sau imitațiile lor. Cu toate acestea ceea ce a fost prea mult ar fi fost femeile din poză, lucru care i-a nemulțumit pe fani. Tristan ca și fratele lui promovează creștinismul și masculinitatea. Tocmai aici le-a dat cu virgule fanilor. ”Doar o întrebare către tine Tristan. Acesta este mesajul pe care vrei să îl transmiți tinerilor?

Că masculinitatea este despre a te culca cu 100 de femei? Nu asta se promovează în cărțile creștine, ci faptul că a fi masculin înseamnă a rămâne lângă o singură femeie”, a scris un internaut. De altfel, mai mulți fani l-au întrebat în engleză dacă s-a convertit la islam, având în vedere numărul de femei care îl înconjoară. Alții au fost preocupați de meeniul din poze. ”Bro are bani de pălincă și cireșe”, a scris un alt comentator.

Internauții nemulțumiți de numărul de femei din poză

”Hope you ve liked mămăligă” (n.r. sper că ți plăce mămăligă), a remarcat altcineva. ”Bro is român now” (n.r. frate, e român acum) a mai comentat cineva. Desigur că Tristan tate nu a răspun la comentarii, chiar dacă unele dintre ele au făcut referire inclusive la dosarul pe care acesta îl are.

Vorbim despre cauza în care a fost trimis în judecată pentru trafic de persoane și constituire de grup infracțional organizat. Cei doi frați ar fi avut un studio de videochat unde obligau mai multe fete să se prostitueze pentru ei.