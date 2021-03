Naţionala de tineret a României a obţinut un punct mare în faţa mult mai bine cotatei echipe a Olandei, iar Andrei Ciobanu şi ceilalţi coechipieri ai săi pleacă, acum, din postura de mari favoriţi în derby-ul cu maghiarii. Titularul dintre buturile tricolore, Andrei Vlad, se teme însă de confruntarea cu Ungaria.

„Meciul cu Ungaria pleacă de la scorul de 0 – 0. Nu ştiu dacă suntem favoriţi, dar trebuie să câştigăm toate cele trei puncte puse în joc” spune răspicat tânărul portar al actualului lider din Liga I, FCSB.

Andrei Vlad, mulţumit de punctul obţinut în faţa Olandei

Chiar dacă prima reprezentativă a trecut la mustaţă de o victorie uriaşă, în primul meci din grupele de la EURO, Andrei Vlad crede că România trebuie să se mulţumească cu această remiză. Goalkeeper-ul în vârstă de 21 de ani ştie însă că tricolorii nu îşi permit niciun pas greşit în duelul de sâmbătă.

„Rezultatul din partida cu Olanda este unul echitabil. Prima repriză le-a aparţinut lor, însă trebuie să spunem că în ultimele douăzeci de minute noi am fost mai buni. Am avut ocazii mari în cea de-a doua repriză şi am evoluat foarte bine” i-a lăudat Vlad pe jucătorii de câmp din faţa sa.

Tricolorii mici se plâng de absenţa suporterilor

Selecţionerul Adi Mutu afirmă, la rândul său, că jocul cu maghiarii nu este câştigat dinainte. Tehnicianul în vârstă de 42 de ani se aşteaptă la o partidă strânsă, în care echilibrul nu va putea fi rupt decât în urma unor erori de concentrare. „Nu suntem favoriţi. Ambele formaţii sunt la acelaşi nivel” i-a avertizat Mutu pe elevii săi.

Portarul de 1,90 metri deplânge lipsa fanilor tricolori, însă remarcă, în acelaşi timp, că filosofia de joc a naţionalei nu a suferit multe modificări în mandatul lui Adi Mutu, spre deosebire de era lui Mirel Rădoi. Mutu cere în continuare un joc combinativ, şi nu mingi direct aruncate în adâncime. „Pentru noi, este foarte trist să nu-i avem pe suporteri alături de noi. Principiile au rămas aproape aceleaşi. Plecăm cu mingea de la portar” a explicat Andrei Vlad.