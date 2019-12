7,8 decembrie

Trebuie să reușești în viață fără să-ți pierzi sufletul. HOROSCOPUL LUI DOM’ PROFESOR

Pe 7 decembrie s-au născut Henri Mathias Berthelot, Willa Cather, Larry Bird,Tanţi Cocea, Petru Groza, Ion Luca, Harry Negrin, iar pe 8 decembrie s-au născut Horaţiu, Jean Sibelius, Sammy Davis Jr., Maximilian Schell, David Carradine, Jim Morrison, Kim Basinger, Hortensia Papadat-Bengescu, Constantin I. Moisil, Elena Drăgulinescu-Stinghe, Ioanel Sinescu, Constantin Foamete, Ştefan Hruşcă.

Pe 7 decembrie tradiţia spune că este pomenită Sf. Filofteia, este Poitra Sf. Nicolae, Ciuda Sf. Nicolae, iar pe 8 decembrie sunt Sfinţii Patapie, Sofronie din Cipru, Tihic, Cezar şi Onisifor.

„Sfântul Nicolae bucurându-se de un statut deosebit în panteonul popular, era firesc ca sărbătoarea lui să fie una complexă, a cărei sacraliate se prelungeşte pe mai multe zile. Sf. Filofteia este protectoare a fetelor şi femeilor. Sunt foarte interesante conexiunile ce se fac între diferiţii sfinţi din calendar, apropiaţi în timp, sau nu. Sf. Filofteia, de exemplu, este considerată o „soră” îndepărtată a Sf. Ilie, garantă a ploilor la timp. Aflându-ne în plină iarnă, e firesc să întâlnim acum şi ecouri ale unor sărbători ale lupilor.” Antoaneta Olteanu, CPR, 2001, pagina 520.

Cu toate că Sf. Nicolae nu înlocuieşte niciun zeu dacic, totuşi pomenirea lui ţine mai multe zile. Trei. Cele trei zile ale sărbătorilor dacice. De ce? Pentru că obiceiurile poporului, „năravul lui” cum zice marele domnitor Dimitrie Cantemir, cel mai cult conducător medieval din Europa, ei bine, năravul poporului rămâne acelaşi. Ca şi lupul, românul, dacul, de fapt, îşi schimbă părul, adică religia, limba, dar năravul, obiceiurile, fiinţa poporului, ba!

Din nou, pentru a câta oară în cursul unui an, este vorba despre Lupul Şchiop. Este foarte important acest Lup Şchiop! Dar ca multe lucruri esenţiale, taina lui este adânc ascunsă, ştiută încă doar de câţiva iniţiaţi. Şi noi ştim doar suprafaţa, coaja mărului! Se pare că pe 7 decembrie Filipul cel Şchiop prezenta un fel de raport de activitate şefului lui, lui Sf. Petru. Pe câţi trădători de ţară a muşcat de inimă, câtor bogaţi le-a rupt ficatul, pe cine a ologit, sau pe cine l-a bolit greu, pe cine l-a dat pe mâna zbirilor domneşti şi acum înfundă puşcăria. Treburi de genul acesta… Romanii ştiau foarte bine de existenţa lupului executor a pedeapse divine, vezi operele lui Ammianus Marcellinus şi îl numeau Magistratul!

Sf. Ambrozie, a cărui zi o pomenim pe 7 decembrie, spunea că numai Dumnezeu este sursa adevărului. Şi că trebuie să te pustniceşti şi în singurătate, prin rugăciuni şi post să ajungi la adevăr. Nimic mai adevărat!

Mă pregăteam să scriu un articol documentat despre anul 2020. Dar, o fostă colegă de la Politehnică m-a sunat pe Skype. Nu am mai vorbit cu ea de patruzeci de ani. A făcut rost de numărul meu de la rudele mele din Canada.

Irina, domna inginer doctor în mecanica fluidelor Irina, fată deşteaptă şi frumoasă boboc, a plecat din ţară imediat după loviluţie, nici nu se răcise Ceauşescu. A ajuns în Canada şi s-a angajat la o firmă particulară care exploata sisteme hidroenergetice. Astăzi este una dintre acţionarele principale şi PDG. Este bogată, respectată, dar singură. Nu am găsit niciun bărbat care să mi se potrivească, mi se confesează. Şi apoi, spune ea, toată viaţa nu am uitat ce ne-ai spus tu în anul întâi la „fami”: „trebuie să reuşim în viaţă fără să ne pierdem sufletul”. „Fami” era un „local familial” din împrejurimile Politehnicii din Polizu, pe la Gara Basarab, unde găseam multă înţelegere de la personalul de acolo. Niciodată studenţii nu au avut bani. Cu atât mai puţin Irina, care venea de la ţară, ambii părinţi erau ţărani săraci, cooperatori, cum se spunea pe atunci. Ştiam că făcea eforturi ca să ţină pasul cu moda şi cu bucureştencele. Am ieşit de câteva ori cu ea în oraş, era foarte frumoasă şi aveai ce să discuţi cu ea, am dus-o la film, la restaurante, prin parcuri, dar era aşa de tensionată şi părea că ţine distanţa faţă de mine, aşa că nu am mers mai departe. A devenit confidenta mea şi am rămas prieteni toată facultatea, îmi lua cursurile cu indigou când eu chiuleam, ea era cea care ţinea scorul aventurilor mele amoroase şi îmi dădea sfaturi.

Dar, se pare, că Irina nu m-a uitat. Ce o fi în inima ei numai ea şi bunul Dumnezeu ştie. Mi-a reamintit principiile mele din studenţie, pe care le-am spus într-o frumoasă zi de octombrie, imediat după începerea cursurilor:

1. Precizează bine ce vrei de la viaţă, spun sociologii. Fals! Nu amesteca lucrurile. Nu poţi să ai bani mulţi şi să fii un om cinstit. Nu poţi să ai putere şi să fii un om onorabil. Nu poţi să ajungi în vârf fără să calci pe cadavrele altora. Aşa îţi pierzi sufletul. Lasă viaţa să curgă în voia ei, nu o tulbura cu proiecte faraonice, pentru că poţi să te trezeşti cu un tsunami.

2. Dacă ai ajuns pe un nivel superior, rupe cu trecutul, nu te uita înapoi, spun sociologii. Fals! Poţi să renunţi la tata, la mama? Poţi să renunţi la ţară, ca la un praf de pe ghete? Poţi să renunţi la prieteni, la obiceiuri şi tradiţii? Dacă da, îţi pierzi sufletul.

3. Trebuie să ai un model pe care să-l urmezi, spun sociologii. Fals! Poţi să-l ai model pe Einstein, niciodată nu o să ajungi ca el! Singurul model pe care trebuie să-l ai este Iisus, să faci cum a făcut şi El. Fără să fii bigot, sau să devii clientul clericilor. Altfel, îţi pierzi sufletul.

4. Trebuie să te adpatezi la mediul social în care lucrezi, spun sociologii. Fals! Trebuie să gândeşti de bine, să vorbeşti de bine, să încerci să faci lucruri bune. Altfel, îţi pierzi sufletul.

5. Să cooperezi și să fii dispus să faci compromisuri. Fals! Este necesar să nu laşi pe proşti, pe idioţi şi ticăloşi să prevaleze, să aibă dreptate, să instaureze o administraţie a infernului. Acţiunea determină o reacţie pe măsură. Altfel, îţi pierzi sufletul.

Mai erau încă câteva principii ale pierderii sufletului, mi le-am reamintit, dar am întrebat-o pe Irina de ce îmi spune aceasta, acum.

Pentru că mi-am pierdut sufletul şi nu l-am mai regăsit niciodată, a răspuns Irina, nu am ştiut să-ţi spun ceea ce simţeam pentru tine acum exact cincizeci de ani, în acel octombrie frumos, ca o vară indiană, a anului 1969!

Nu mai ştiu ce semn zodiacal este Irina, dar destăinurea ei mă face să cred că este Capricoarnă. Da, cu siguranţă, Capricoarnă. Nu mai are nicio relevanţă, acum ea a spus totul râzând şi pe un ton de glumă, dar uneori şi glumele au un subînţeles. Puteam să am altfel de viaţă? Ia să mă duc să o sun pe Carmen-Louise Bernard, astroloaga mea din Elveţia, pentru că trebuie să ştiţi că, aşa cum un doctor nu se poate opera, sau diagnostica singur, tot aşa un astrolog nu poate să-şi facă propriul horoscop. Şi-ar pierde sufletul!

Un principiu târziu de viață este și speranța, care nu moare niciodată, exprimată prin adevărul absolut că mâine este o altă zi! Altfel, vă pierdeți sufletul!

HOROSCOP 7,8 decembrie 2019, weekend

BERBEC În weekend conjunctura indică o schimbare favorabilă în viaţa ta, în domeniul sentimental . Surprize plăcute. Poate te duci la o onomastică, la o petrecere, unde te distrezi foarte bine! Afacerile personale şi sentimentale sunt aspectate favorabil. Nu da crezare tuturor zvonurilor, mai ales dacă sunt de la televizor. Nu te repezi imediat ce auzi o intrigă. Uneori, adeseori poate, din prea multă viteză Berbecii ascultă pe primul venit fără să mai verifice. Reflecteaza cui prodest (cui foloseşte) toată ingineria asta şi nu vei cădea în cursă. Duminică seară, stai puţin, fă-ţi un ceai şi gândeşte-te – gândeşte-te la tine… Ai uitat de tine, de visurile tale – preocupat mereu de problemele cotidiene, de interesele altora.

TAUR Pari aşa de obosit, dar te-ai şi distra cât poţi. Vitaminele, mâncarea naturală şi odihnă mai multă te pot ajuta să depăşeşti punctul mort şi să te bucuri din plin de sărbătorile de iarnă! Perioada îţi este favorabilă în mai toate domeniile. Atenţie la vreme, la schimbările de temperatură şi presiune, îmbracă-te corespunzător şi totul o să fie bine! Moderaţie în relaţiile cu Fecioarele şi Vărsătorii. Proiectele începute în această perioadă vor aduce rezultate excelente. Sâmbătă îţi stăpâneşti bine pornirile şi emoţiile. Duminică eşti foarte generos. Eşti mulţumit de bucuria pe care o faci celor din jur, nu ai nevoie de prea mult ca să te simţi bine.

GEMENI Dedică ziua activităţilor obişnuite de weekend, relaxare, cumpărături, vizite, poate un film nou. Nu face schimbări în program, noul nu îţi prieşte şi mai binele e duşmanul binelui! Proiectele începute în această perioadă vor aduce rezultate excelente. Sâmbătă îţi stăpâneşti bine pornirile şi emoţiile. O veste sau o întâlnire îţi aduce aminte de un episod nu prea plăcut din trecut. Amintirile dor, uneori, dar constaţi că nu aşa de tare şi reflectezi că şi emoţiile se cicatrizează. Duminică seara poţi să te distrezi la un spectacol, concert, film sau la un club pentru ca urmează o nouă săptămână densă de lucru şi trebuie să ai rezervă de bună dispoziţie.

RAC În acest weekend ai aşteptări mari, dar lucrurile nu ies chiar cum îţi doreşti. Nu regreta, drumul de o mie de leghe începe cu un pas! Dar, o veste bună care îţi face plăcere şi te bucură! Ai timp, in sfârşit, în acest weekend să stai de vorba îndelung cu prieteni pe care nu i-ai vazut de mult şi pentru care eşti gata să pui masa. Poţi face mici schimbări, acasă, scurte vizite, loco, însă nu te aventura să pleci la munte. Primeşti, poate, ajutorul solicitat de la rude şi prieteni. Atenţie la un partener sau “prieten”. Saturn afectat indică o indiscreţie!

LEU Sâmbătă eşti un lider inspirat în ceea ce priveşte capitolul distracţii. Duminică ai idei bune, plăcute, pe care cei din jurul tău le acceptă, şi le repetă ca un cor din tragediile antice. Sâmbătă nu te împărţi în mai multe direcţii odată. Stabileşte o ordine de priorităţi şi respect-o! Duminică ideile tale sunt constructive şi chiar au un sâmbure de entuziasm şi optimism. Nu pleca urechea la scenariile catastrofice şi la pesimiştii de serviciu. Văietatul şi cobitul, la români, sunt virtuţi naţionale! Duminică, lucruri aproape fără importanţă, detalii cotidiene iţi vor arăta că eşti un norocos şi un rasfăţat în cursa vieţii. Pe total, aproximativ doua zile bune!

FECIOARA Tendinţa acestui weekend este către un ritm redus, de cruţare, relaxare şi odihnă. Se apropie sărbătorile de iarnă cu mult consum de energie şi cu nopţi nedormite, fă acum provizie de somn! Nu trebuie să schimbi nimic din ceea ce aveai de gând să faci, urmează-ţi planurile ca şi când nu s-ar fi întâmplat nimic. Sâmbătă ai ocazia să-ţi îndeplineşti o dorinţă mai veche. Dorinţele tale sunt la fel de legitime ca şi ale celor din jur, ale prietenilor şi familiei. Eşti puţin mai încăpăţânat decăt de obicei, dar asta poate fi şi o dovadă de personalitate. Duminică întâlneşti pe cineva, aproape din întâmplare, o nouă relaţie de dragoste sau reprinderea unei legături mai vechi.

BALANŢA Conjunctura astrologica iţi indică o posibilă întâlnire neaşteptată, dar care te bucură mult, mai ales prin noutaţile pe care poţi să le afli. Seară plăcută, poate la un film nou, la modă. Sâmbăta îţi este favorabilă, dar nu trebuie să-ţi supraapreciezi forţele. Stai acasă sau învârteşte-te prin apropiere. Perioada este, de asemenea, favorabilă pe plan emoţional pentru începerea unor proiecte sau relaţii noi, dar numai după ce reflectezi, te gândeşti, măcar un pic. Duminică este dedicată micilor aranjamente în camera, căminul, apartamentul, casa, vila, palatul tău. Unde locuieşti. Puţină curăţenie şi puţină ordine de sărbători, că doar nu o să aştepţi pe cei trei Crai de la Răsărit să facă curat în locul tău!

SCORPION Astăzi, sâmbăta aceasta, dă dovadă prudenţă şi pragmatism! Nu te lăsa păcălit, vezi exact despre ce e vorba, cere mai multe amănunte, mai ales dacă eşti în discuţii cu semne de foc şi aer. Nu-ţi face griji inutil, viitorul îţi este favorabil! Trebuie doar să treci peste criza din perioada acestui weekend – o mică criză existenţială – de identitate şi pasaj. Dacă laşi şi sticla de whisky… Trebuie să realizezi că orice zi este o zi care se va juca chiar dacă nu eşti pregăti. Duminică – lasă totul în trecut, nu-ţi mai bate capul astăzi degeaba – rezolvarea nu stă în puterea ta. Te întrebi degeaba ce să faci! Distrează-te sau odihneşte-te, nu te mai tortura cu gânduri fixe şi păguboase.

SĂGETĂTOR Eşti în plină formă şi ceilalţi nu mai au loc de tine. Eşti peste tot şi le faci pe toate! Asta pentru că e vorba de distracţie şi petrecere… dar până la urmă este anotimpul sărbătorilor! Cumpărăturile sunt fructoase ori se dovedesc foarte plăcute. În această perioadă a weekendului poţi să îmbini plăcutul cu utilul. Evită nerăbdarea şi graba, mai ales sâmbăta. În această perioadă, mai ale sâmbătă, trebuie să dai dovadă de o oarecare hotărîre în ceea ce spui şi mai ales în ceea ce faci. Duminică, stelele te favorizeaza in achizitionarea unor obiecte de imbrăcaminte de sezon pe care o să le porţi cu placere, pentru că iţi stau bine.

CAPRICORN Dimineaţa te trezeşti târziu şi stai ceva timp la o cafea cu vorbe multe. Astăzi nu intra in discuţii cu Racii sau Leii, în general cu semnele de apă şi foc, care pot să-ţi facă probleme. În acest weekend te găseşti în postura plăcută nativilor zodiei să se simtă bine şi să fie într-un anturaj favorabil, mai ales că este vorba de o petrecere. Foarte bune rezultate la cumpărături, la piaţă sau supermarket. Depăşeşti planul, la cheltuieli, dar nu ştiu dacă este de bine sau de rău. Duminică, posibile vizite la prieteni sau în anturaj şi veşti plăcute de departe. În registrul mediu spre neinteresant. Nimic foarte important nu pare că se întâmplă în această perioadă!

VĂRSĂTOR Reuşeşti să te relaxezi şi chiar să te distrezi, în acelaşi timp. Agitaţia celor din jur te amuză şi te face să eviţi locurile foarte aglomerate. Foarte bine, aşa nu o să iei vreo viroză! Domeniile favorizate în acest weekend sunt cele ale familiei şi relaţiile de amor, cele defavorizate privesc sectorul financiar, banii, cheltuielile si relatiile sociale. Adică cine are noroc la dragoste nu are noroc la bani! Atenţie mare la ce spui şi mai ales cui spui, asta mai ales sâmbătă. Trebuie să ai încredere în promisiuni, dar să nu te implici total. Duminică, probabil una sau câteva surprize plăcute. Sufletul tău bun te împinge azi spre facerea de bine şi ajutorarea prietenilor. Este şi aşa bine, dar fii generos cu cine merită!

PEŞTI Un weekend dedicat acţiunii, reacţiei, intervenţiei. Timpul proiectelor a trecut, acum trebuie să realizezi ce ţi-ai propus cu tenacitate şi fără să ţii cont de comentariile răutăcioase. Nu te implica în conflicte deschise cu Gemenii sau Berbecii. Afacerile personale şi sentimentale sunt aspectate favorabil. O veste bună urmată de o pierdere, sau mai curând rătăceşti un lucru, sau ai impresia că ai uitat ceva. Atenţie la cumpărături. Duminică seara se poate să ai de luat o decizie. Atenţie, însă, aparenţele trebuie intotdeauna salvate, este regula jocului pe care trebuie să o respecţi daca vrei să fii apreciat mereu de anturajul tău, de familie, prieteni şi colegi.

Te-ar putea interesa și: