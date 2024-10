Politica Trauma neștiută a premierului Ciolacu. „A fost o dramă pentru întreaga familie”







Joi, 3 octombrie, ediția a VII-a a Galei Top 100 Români de Pretutindeni a avut loc la Palatul Parlamentului. Acest eveniment a reunit românii din diaspora. Mai multe personalități importante au participat la Gală, dintre care și Premierul Marcel Ciolacu. El a făcut chiar și o dezvăluire surprinzătoare despre o traumă a familiei sale. Se pare că Premierul are un frate care a plecat peste hotare.

În cadrul evenimentului, au fost premiați 100 de români din diaspora care s-au remarcat prin activitatea lor în țările în care locuiesc. Participanții s-au unit pentru a cânta Imnului Național al României, la deschiderea evenimentului, creând un moment emoționant. Gala face parte din Summit-ul Repatrioților - Credem în România, care se află acum la a IX-a ediție și se desfășoară t în perioada 3-6 octombrie la București și Predeal.

Românii se întorc în țară

„Dezvoltarea României depinde de investiții și inițiativă. Țara are nevoie de oameni cu atitudine occidentală față de muncă”, a punctat Premierul Marcel Ciolacu. “6,5 milioane de români au emigrat. Aceste cifre reprezintă defapt oameni care suferă, care sunt departe de familie și de casă.” El a ilustrat această precizare cu povestea despre drama propriei sale familii. “Noi suntem trei frați, fiecare avem un fiu, iar unul dintre noi are și o fiică. În 1991, unul din frații mei a plecat în Germania împreună cu familia lui. Acel moment a fost o adevărată dramă pentru întreaga familie. Vă înțeleg pe toți cei care sunteți plecați departe de casă, și pe familiile voastre care vă duc dorul.” Totuși, povestea Premierului Marcel Ciolacu are un final fericit. El a împărtășit faptul că fratele său s-a întors în țară de câțiva ani.

“Avem una dintre cele mai sigure țări din Europa”, a continuat el. “Anul trecut s-au întors 190 de mii de romani în țară. Anul acesta se vor întoarce și mai mulți.” El și-a încheiat discursul cu o chemare către românii din diaspora. “Vrem să vă întoarceți acasă. Vrem o singură Românie”, a declarant el. Nicușor Dan a încurajat și mai mult viziunea optimistă asupra viitorului României, spunând că “țara a făcut pași înainte față de acum 10 ani. În România sunt bani acum.” El a precizat faptul că recent s-a făcut o achiziție în valoare de 300 de milioane de euro pentru sistemul de termoficare.

Românii din diaspora, bogăția țării

Nicușor Dan a vorbit și despre importanța contribuției românilor din diaspora la dezvoltarea României. “Românii din diaspora sunt modele pentru România”, a declarat el. Defapt, ei sunt cei care setează standardele pentru țara noastră. Ei sunt cei care au văzut cum se fac lucrurile în occident, și pot ghida România către același nivel de trai. Contribuția românilor din diaspora la PIB-ul României este de 2%.

Gala Top 100 Români de Pretutindeni nu sărbătorește doar realizările trecute, ci pregătește și viitorul țării. Acest eveniment a pus românii remarcabili din întreaga lume în lumina reflectoarelor. Astfel, a reamintit faptului că, indiferent unde se află românii, ei au puterea de a contribui la creșterea și dezvoltarea țării.