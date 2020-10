Neti Sandu, una dintre cele mai iubite și longevive vedete de la Pro TV, are o carieră demnă de invidiat. De ani buni, zeci de mii de români încep dimineața cu horoscopul prezentat de ea și îi ascultă indicațiile cu sfințenie.

Neti Sandu pare ca are tot ce își dorește, însă puțini știu că vedeta a trecut printr-un episod traumatizat care i-a rupt inima în două. De-a lungul timpului, mulți dintre fanii săi s-au întrebat dacă în viața lui Neti există cineva special. Se pare că, după o dezamăgire cruntă, vedeta de la Pro Tv a decis să trăiască singură, fără a mai avea pretenții de la vreun bărbat.

„Am avut o relaţie de 10 ani până chiar când să ajung la Pro TV, dar a plecat. Eu nu am spus nimic, pentru că am zis că omul e liber să facă ce vrea. Important era cum mă descurcam eu după aia. A fost înfiorător de greu.

Mi-a lăsat o hârtie în care mi-a spus că nu se poate ceva mai perfect decât mine. El a invocat motivul că avea impresia că eu îi port ghinion. Nu eu, stai că formularea era alta: că ne purtăm ghinion unul altuia. El avea nevoie de un vinovat și eu de aceea nu am luptat niciun milimetru. Nu i-am cerut nicio explicație.

Eu am făcut vreo cinci ani de terapie ca să trec peste asta şi să mă pot bucura de viaţă. Mă secase de toate resursele“, a mărturisit Neti Sandu, într-un interviu pentru unica.ro

Cu toate că a trecut peste despărțire, vedeta are un mare regret

„Sincer, îmi pare rău că nu am copii, dar la tinerețe mă gândeam că va fi greu să-i fac. Acum constat că era bine să fi avut. Resimt că nu îi am, dar în tinerețe nu am fost în stare să-i fac, nu că n-aș fi putut. Am considerat că nu era momentul și cred că aș fi greșit foarte tare cu educația lor. Foarte târziu am aflat cum trebuie să crești un copil. Eu vin dintr-o perioadă în care lucrurile stăteau cu totul altfel față de cum sunt acum. Atunci nu aveam acces la nimic“, a mai mărturisit Neti Sandu.