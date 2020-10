10,11 octombrie

Strategia de apărare a României și dispariția câmpului de luptă. HOROSCOPUL LUI DOM’ PROFESOR

Pe 10 octombrie s-au născut Giuseppe Verdi, Henry Cavendish, James Clavell, Fritjof Nansen, Emmerich Schaffer, Radu Vasile, Tatiana Iekel, Laura Stoica, Calistrat Cuţov. Pe 11 octombrie s-au născut Eleanor Roosevelt, François Mauriac, Bobby Charlton, Liselotte Pulver, Şt. O. Iosif, Ion Dacian, Hadrian Daicoviciu, Iorgu Iordan, Catrinel Dumitrescu, Dan Piţa, Olga Tudorache.

În calendarul creştin ortodox sunt, sâmbătă 10 octombrie, Sfinţii: Evlampie şi Evlampia, sora lui. Vasian şi Teofil Mărturisitorul. Duminică, 11 octombrie este Sf. Ap. Filip, unul dintre cei 7 diaconi. Teofan Mărturisitorul, Zenaidă şi Filonila. Nimic, în ”Kalendar” geto-dacii munceau mult, pregătindu-se de iarnă și de Anul Nou.

”Evenimentul Zilei” din 11 octombrie 1689 a fost că Petru I, cel Mare, devine Țarul tuturor rușilor. În anul 1727 George al II-lea al Marii Britanii, Scoției și Irlandei de Nord, fără a mai socoti nenumărate colonii, este încoronat rege. Se poate trage concluzia că ziua de 11 octombrie este o zi bună monarhiilor.

Dragi lupi, padawani și hobbiți, pe 11 octombrie 1985 eram undeva prin India, la graniţă, după ce stătusem câteva vreme în valea Hunza, care nu mai trebuie descrisă, şi apoi la Mohenjo Daro, celebra ruina deşertică, capitala misterioasă a unui imperiu pierdut, o cultură, poate o civilizaţie tainică a Indusului, uitată ca multe altele. Ochii mei au văzut minuni!

După ce am trecut ca fulgerul prin Pakistanul de Vest, nu îmi plac deloc indienii, mai ales cei musulmani, ne delectam, la graniţă, dar pe teritoriu Indiei, cu un ceai verde veritabil de Ceylon, recoltat de tamili numai de pe mlădiţele tinere şi viguroase din vârful plantei. Sau, să fi fost un Darjeeling, atât de drag mie? Când, gazda noastră, proprietarul ceainăriei, ne arătă un ziar de limbă engleză, „The Statemen” bătând cu degetul editorialul: „Larger Than Life”. Fac o paranteză ca să vă spun că editorialul poate fi scris doar de patronul ziarului, sau de editor, redactorul-șef, sau de un senior author pus de editor să facă acest lucru, adică de către redactorul-șef, pentru că implică răspunderea juridică a ziarului, poziția ziarului respectiv într-o problemă. Niciodată, în 51 de ani de presă, nu am auzit ca un editorial să fie semnat de începători, sau de cine știe cine. Ar fi o perversiune imposibilă, din cauza gravitației! Vă povestesc eu altădată, ăsta era un banc al editorului de la ”Le Figaro”, unde am învățat meserie.

Pe 10 octombrie 1985 au încetat din viaţă două personalităţi ale artei și culturii, doi actori compleţi, amândoi în vărstă de 70 de ani: Yul Brynner şi Orson Welles. Yul a făcut roluri de neuitat, să ne amintim de „The Magnificent Seven”, „Future World” dar şi musical-ul „The King and I”, în care a jucat de mii de ori.