Trasee montane, în topul celor mai frumoase locuri din lume, pe care nu trebuie să le ratați

Ne putem lăuda cu traseele din Munții Apuseni, Munții Bucegi, Munții Făgăraș care sunt recomandați, de regulă, turiștilor experimentați, însă şi aici găsim trasee pentru cei mai puțin antrenați, dar pregătiți pentru schimbările rapide de vreme care pot apărea.

Mai multe trasee montane din România apar frecvent pe lista celor mai frumoase locuri din lume. Formațiunile geologice si multitudinea de specii de plante și animale fac din traseele montane locurile ideale pentru o vacanță care îmbină relaxarea cu mișcarea.

Mai jos vă prezentăm câteva trasee care nu merită ratate dacă vă place muntele:

Izvorul Muntelui – Cabana Dochia: Dacă ești la început de drum într-ale drumeției, zona Carpaților Orientali este ideală, mai ales Munții Ceahlău, Rarău sau Hășmaș.

Odată ajuns aici poți face trasee de o zi sau mai multe (cu cazare la cabană) și te poți bucura de priveliștile care îți taie respirația odată ce ai atins creasta munților. Răsăritul în fața cabanei Dochia este unul spectaculos. Pentru a ajunge aici este bine să pornești de la Izvorului Muntelui, traseul purtându-te și prin Curmătura Lutul Roșu (aici sunt amenajate mese pentru picnic și poți lua o gustare linistit).

Bălan – Piatra Singuratică: Din orașul Bălan până la Piatra Singuratică sunt circa 5 ore de mers. Pe traseu vei putea admira Munții Hășmașul (locul de unde izvorăște Oltul) marcat de zone abrupte, pereți impunători și pasuri accesibile ușor drumeților. Vara, pajiștile întinse te vor încânta cu prezența turmelor de oi.

Pasul Rotunda – Pasul Șetref: Traseul Pasul Rotunda – Pasul Șetref poate reprezenta o provocare pentru mulți drumeți. Munții Rodnei, cei mai înalți din Carpații Orientali, au relief glaciar marcat de creste înalte, praguri abrupte și lacuri glaciare. Dacă ai noroc poți da peste marmote și capre negre. Poți ajunge ușor la Pasul Rotunda cu mașina (pe DN18 și DN17D) iar de acolo drumul urcă până aproape de Seii Gajei.

Borșa – Tarnița la Cruce: Plecarea se face din stațiunea Borșa. Urmând drumul forestier ajungi la Piciorul Moșului. Pe măsură ce te apropii de pădure, drumul devine din ce în ce mai accidentat, fiind marcat de bolovani și margini abrupte. Odată cu încheierea drumului forestier ajungi într-un gol alpin, la Căldarea Iezerului. De aici mai urci puțin și te poți relaxa pe malul lacului Iezer cu o formă asemănătoare României. La circa 4,5 ore de la plecare ajungi pe Pietrosul Rodnei, cel mai înalt pisc al Orientalilor. Traseul se continuă cu Vârfurile Buhăescul Mic și Rebra, iar la coborâre ajungi la Tarnița la Cruce, unde este și zonă de camping. Deseori, acest traseu este urmat de bicicliștii profesioniști.

Șaru Dornei – Vatra Dornei: Traseul Șaru Dornei – Vatra Dornei este considerat unul dintre cele mai frumoase trasee montane din țară. Traseul pornește de la podul de peste răul Neagra Șarului și se încheie după traversarea Dealului Negru. Odată ajuns în vârf poți vedea Pietrosul Bistriței, Rarăul și vârful Giumalău. Vei trece pe lângă păduri și turme de oi, stânci, poteci și garduri de bârne. Coborând vei ajunge într-o poieniță aflată la câțiva pași de mănăstirea Acoperământul Maicii Domnului (în Dorna Arini).

Via Maria Theresia: Via Maria Theresia este cunoscut pentru moștenirea sa istorică (pe vremuri, trupele imperiului Austro-Ungar adăposteau aici armament și hrană). Construit acum sute de ani, traseul străbate munții Călimani. În zilele noastre, Via Maria Theresia face legătura dintre județele Suceava și Bistrița-Năsăud. Pe acest traseu poți admira Munții Călimani, și ei, la rândul lor, martorii istoriei noastre; dacii ofereau ofrande pentru morți, turmele de oi pășteau pajiștile, iar haiducii se ascundeau de inamici. Traseul are mai bine de 42 km, fiind ideal dacă vrei să te antrenezi pentru maraton, ești pasionat de mountain biking sau vrei să iei drumul la pas domol.

Valea Talnei – vf. Pietroasa: Plecarea se face de regulă din Baia Mare spre Țara Oașului în amonte de Valea Talna. Poți lua telegondola până la Luna Șes, iar de acolo traseul se parcurge la pas pentru a ajunge la vârful Pietroasa (la circa 1200 m altitudine). Traseul are aproximativ 11-12 km și pe drum vei trece pe lângă carierele de andezite Cornetul, piramida Muntelui Mic (aproximativ 1000 m altitudine), la stânga sa aflându-se vârful Pietroasa. Valea râului Talna reprezintă, mai ales vara, o ocazie excelentă de a te răcori după un drum lung.

Ce trasee se pot face în Carpații Meridionali

Carpații Meridionali: Carpații Meridionali reprezintă cea mai înaltă formațiune muntoasă de la noi. Munții apăruți mai ales pe substrat glaciar sunt dintre cei mai abrupți, multe trasee fiind rezervate drumeților cu experiență. Mai jos sunt cele mai populare trasee montane din Carpații Meridionali.

Canionul Șapte Scări: Canionul Șapte Scări este printre favoritele familiilor care sunt pasionate de drumeții. Aici există cea mai lungă tiroliană din țară (peste 2 km), 23 trasee pentru adulți și copii. Defileul săpat în calcar are o lungime de 150 m și ajunge până la o altitudine de 1050 m. Este format din șapte scări din metal cu înălțimea cuprinsă între 2,5 și 15 m. Plecarea se face din localitatea Timișu de Jos (Dâmbul Morii) de pe DN1 și ia circa o oră pe jos.

Treptele lui Gabony: Treptele lui Gabony reprezintă unul dintre cele mai grele trasee montane de la noi. Este denumit după un nobil maghiar care a donat sume considerabile de bani orașului Brașov. Drumul este așa cum îi spune și numele în trepte. Treptele lui Gabony sunt în număr de 170 și străbat muntele Tâmpa. Pe traseu poți admira sute de soiuri de flori, te poți delecta cu zgomotele făcute de păsări și cu fluturii multicolori.

Poiana Florilor – Lacul de acumulare Valea Iovanului: Traseul Poiana Florilor – Lacul de acumulare Valea Iovanului este unul destul de accesibil, iar pe parcurs te poti bucura de priveliștea superbă asupra Masivelor Godeanu și Mehedinți. Tot aici te vei putea bucura de apele Cascadei Bobot dar și de plimbări cu barca sau hidrobicicleta pe lacul de acumulare. Atunci când nivelul apei este scăzut nu ar trebui să ratezi Cheile Corcoaiei, o arie protejată cu o suprafață de peste 30 hectare. Aici poți vedea marmite, zone stâncoase și lapiezuri (microforme sculptate în rocă).

Poiana Pelegii: Plecarea se face cu mașina din Hațeg (drumul durează circa 2,5 ore). Poiana Pelegii este accesibilă doar pe timpul verii și doar atunci când nu plouă. Poiana Pelegii este ultimul punct al singurului drum pe care poți merge cu mașina dacă vrei să ajungi în Parcul Național Retezat. Odată ajuns la poiană, poți începe urcușul pe partea de nord pentru a te bucura de roci cristaline, lacuri glaciare și vârfuri ce par a fi sculptate de mâna omului.

Cabana Pietrele – vf. Mare: Este un traseu de dificultate mediu și are în prim-plan Vârful Mare (2463 m) din Masivul Retezat. Traseul durează 4-5 ore și este recomandat mai ales vara. După un urcuș susținut ajungi la Lacul Galeș așezat într-un decor mirific. De aici, poteca trece pe lângă stânci până la șaua Vârfului Mare care îți oferă priveliști de neuitat. Pe ultima porțiune este nevoie de atenție sporită datorită gradului mai mare de pericol.

Cabana Pietrele – vf. Retezat: Pe drumul dintre Cabana Pietrele și Vârful Retezat vei da peste Valea Stânișoarei care te va duce la Lacul Stânișoara. De o dificultate medie, traseul urcă până la 1100 m într-o drumeție de circa patru ore. Evită să parcurgi traseul pe timp de iarnă.

Cabana Gențiana – vf. Peleaga: Cabana Gențiana se află la circa 30 minute de mers de cabana Pietrele. Aici te poți bucura de un ceai fierbinte dar nu vei avea parte de mâncare – este mai degrabă un loc de popas și nu o destinație finală. Traseul este destinat exclusiv drumeților experimentați cu o condiție fizică bună. Odată ce pleci de la Cabana Gențiana vei trece valea glaciară și vei ajunge la Lacul Pietrele de unde vei urca, cu atenție sporită, în curmătura Bucurii.

Sinaia – Poiana Stănii: Un traseu accesibil indiferent de vârstă. Poți lua o gustare la Sinaia sau te poți bucura de un picnic pe pajiște. Drumul durează circa 1,5 ore și vei trece pe lângă Castelul Peleș și Pelișor (de unde se văd Colții lui Nica, Munții Piatră Arsă și Pintenul Pietrei Arse) apoi vei merge prin pădure până la Cheile Peleșului aflate în apropierea izvorului. De aici, la urcare vei vedea Stânca cu Clopoței de unde vei putea vedea toată poiana Stănii, Valea Jepilor, Munții Caraiman, Postăvaru și Piatra Mare.

Valea Cerbului: Se pleacă de la cabana Mălăiești de unde poți urca pe vârful Omu, cel mai înalt din Bucegi. Dacă urmezi pragurile văii glaciare, vei străbate Hornul Mare și după încă ceva timp de mers vei ajunge la cabana Omu. De aici, cobori pe Valea Cerbului, o vale glaciară, de unde poți vedea Acele Morarului, cea mai cunoscută creastă din Bucegi.

Bușteni – Crucea Caraiman: Plecarea se face din Bușteni iar pe durata traseului de 8 ore vei trece pe lângă Valea Jepilor, cabana Caraiman și Crucea Caraiman. Drumul este unul dintre cele mai cunoscute din Bucegi. Urcușul este unul abrupt și vei da peste zone echipate cu lanțuri și scări și peisaje de o frumusețe idilică. Odată ajuns la cabana Caraiman o iei la dreapta pentru a urca spre Crucea Caraiman de unde poți vedea toată valea Caraimanului.

Vf. Omu – Gura Diham: Traseul Vârful Omu – Gura Diham nu este pentru cei cu rău de altitudini mari. Odată parcurs însă te vei putea bucura de Valea Bucșoiului unde mai ajung doar caprele negre. De-a lungul traseului vei vedea stâncile care formează Vârful Bucșoiu, Vârful Prepeleac, Pichetul Roșu și apoi Gura Diham după un drum de circa 6 ore. Evită traseul iarna iar la începutul drumeției pune-ți apă in rucsac.

Sinaia – Piatra Arsă – Babele: Traseul Sinaia-Babele este unul dintre cele mai iubite drumuri montane pentru mountain biking. Traseul este dificil și panta mare, însă dacă ai condiției fizică bună te descurci la urcuș. Dacă ești drumeț începător poți lua telecabina până la Babele și de acolo să cobori la pas domol. Evită traseul pe timp de iarnă.

Avrig – Cabana Barcaciu: Plecarea se face din orașul Avrig (Sibiu) până la Poiana Neamțului cu mașina dacă vrei să eviți să mergi pe drum forestier. De aici până la Cabana Barcaciu ai de urcat pe serpentine. La umbra cabanei te vei putea bucura de priveliștea unei poienițe de la o altitudine de 1550 m. Traseul durează circa 4 ore și este accesibil tot anul.

Mai multe trasee deosebit de frumoase care merită făcute dacă nu aţi luat încă concediu le puteţi găsi pe site-ul coolosophy.ro.