Revolta familiei Aurei Ion, la 7 ani de la tragedia aviatică din Munţii Apuseni. Ce se întâmplă cu procesul a stârnit revolta şi lacrimile celor care caută dreptatea de atâţia ani. Familia rezidentei Aura Ion acuză că este plimbată pe drumuri și că accesul la dosar este blocat intenţionat de procurori. Oameni nu înţeleg de ce magistraţii au cerut o nouă expertiză medico-legală la distanţă de 7 ani şi jumătate de la tragedie.

Amintim că prima expertiză a reliefat că aceasta ar fi murit în zăpadă, din cauza friguluu, după avionul pilotat de Adrian Iovan ce s-a prăbușit într-o pădure din Munţii Apuseni. La 20 ianuarie 2014, avionul de mici dimensiuni se prăbuşea de la o înălţime de 1.400 de metri după o aterizare forţată. Aproximativ şapte ore au durat căutările, iar autorităţile s-au învârtit în cerc pe o rază de 15 kilometri pătraţi.

Scene ireale pentru acest secol

Localnicii au fost primii care i-au găsit pe supravieţuitori. În cele din urmă, dintre cei şase pasageri, doar patru mai erau în viaţă în acel moment. Localnicii au făcut focul şi au acoperit victimele cu pături. Din nefericire, Adrian Iovan şi Aura Ion au murit, iar Mariana Ciucă, sora rezidentei, nu înţelege de ce nu se termină procesul.

„Pentru noi, pentru toată familia, pare foarte puțin, în sensul de trauma pe care am trăit-o și felul în care ne simțim în acest moment. Suntem în același loc, în aceeași situație. Dacă vorbim despre faptul că s-a clasat o parte din dosar acum câțiva ani, vreau să spun că de atunci batem pasul pe loc cu ceea ce a rămas în picioare și ceea ce trebuia să fie anchetat, pentru că probele sunt la dosar, nu mai avem nevoie de expertize.

Prea multe schimbări ale procurorilor. De ce?

Ceea ce se întâmplă este că avem de a face încă o dată și încă o dată, în primul rând, cu schimbări de procurori – suntem la al 7-lea sau al 8-lea dacă nu mai mult – în al doilea rând, cu tot felul de decizii de a reanaliza, de a reinvestiga anumite aspecte care deja sunt foarte clare la dosar și, în același timp, cu refuzul de a vorbi cu noi. Refuzul de a ne acorda accesul la informații.

Avem un dosar adresat împotriva Școlii Superioare de Aviație. Până anul acesta, nu am avut acces la dosar. De câțiva ani încercăm să avem acces, în condițiile în care noi am deschis acel dosar. Noi am depus acea plângere pe partea de fals în acte și de faptul că aeronava nu era, din punct de vedere tehnic, nu trebuia să zboare, nu trebuia să părăsească hambarul.

Vorbim despre această investigație, această anchetă în curs de urmărire penală împotriva unui angajat ROMATSA, care, la fel, din 2018, stă pe loc. Se fac tot felul de audieri fără sens. Iar acum nu putem să avem acces nici măcar la procurori să îi întrebăm ce se întâmplă. Vreau să îl privesc pe domnul procuror în ochi și să îl întreb ce se întâmplă. Nu au vrut să vorbească cu mine. Am făcut nenumărate cereri din ianuarie până acum să intru la dânșii să vorbim. Au refuzat acest lucru”, a declarat Mariana Ciucă la Antena 3.

Aura Ion a murit cu „lacrimile înghețate pe obraji”

Originară din Merișani, județul Teleorman, Aura Ion a crescut într-o familie cu patru copii, surorile ei alegând facultatea de Arte. Și-a dorit de mică să devină medic și să îmbrace haina militară, așa că, în 2009, a fost admisă la Institutul Medico-Militar București în 2009. Din devotament și pasiune pentru profesia de medic, a petrecut un an într-o unitate militară pentru a se acomoda mai bine cu rigorile domeniului pentru care a optat. Nu era forțată să facă această alegere, având în vedere că avea locuință în București, spun apropiați ai tinerei pentru gândul.

Era genul de persoană care nu trecea neobservată, dar care știa să se retragă atunci când avea îndoieli și semne de întrebare. Devotată și silitoare, Aura Ion a participat, ca voluntar, la numeroase activități medicale, operația de prelevare de organe de la Oradea urmând să fie a doua de acest tip.

Aura Ion și pilotul Adrian Iovan au murit în accidentul aviatic produs în Munții Apuseni. Deși necunoscută până în clipa accidentului, studenta la medicina a stârnit un val de emoții și reacții pe rețelele de socializare, toate de susținere și de apreciere. Imediat după tragedie, s-a spus că Aura Ion a murit cu „lacrimile înghețate pe obraji”