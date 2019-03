Locul unde s-a inventat „salvarea neagră care fură organele copiilor”. Șeful Agenției de Transplant din India: „Terapeuții care anunță familiei moartea cerebrală au rolul cel mai important. În România există?”

Până în 1994, India nu avea niciun fel de legislație în privința transplantului de organe. Asta a născut situații cutremurătoare de trafic de organe, cererea fiind foarte mare. Pe piața neagră, un rinichi ajungea să coste mai puțin de 1.000 de dolari, intermediarii profi tând de sărăcia extremă a unor locuitori din India, în contrast cu bogăția extremă a altor conaționali. După aplicarea unei legi ample și inspirate în procent majoritar din legislația Statelor Unite și cea britanică, trafi cul a fost, treptat, eliminat, iar transplantul, prin exercițiul medical, a devenit un punct de referință universitară pentru alte țări. Dr. Vasanthi Ramesh este Directorul Organizației Naționale a Transplantului de Organe și Țesuturi, care se afl ă sub conducerea Direcțiunii Generale a serviciilor medicale din cadrul Ministerului Sănătății din India, a oferit un interviu pentru Evenimentul Zilei, în cadrul unui congres internațional pe tema transplantului.





„Am o misiune importantă, pe care sper să o pot aduce la un alt nivel în următorarea perioadă”, e țelul doctorului Vasanthi Ramesh, director al Organizației de Transplant de organe din India, din anul 2018. Medicina indiană este progresivă în ritm accelerat și, deci, transplantul pe un continent în care locuiesc peste 130 de milioane de oameni este nu doar imeprios necesar, ci chiar o rutină. Totodată, India a ajuns în centrul atenției, în urma unor știri locale care dezvăluiau incidente grave, de trafic de organe.

Evz: Cum este pentru o femeie să fie la cârma unei structuri atât de importante?

Dr. Vasanthi Ramesh: Este o provocare! Înainte să fiu directorul Organizației, sunt chirurg generalist. Evident, e greu. Pentru o femeie e mai complicat, în special pentru că trebuie să gestionezi meseria cu familia. Am fost norocoasă să am o familie unită, socrii mei au fost foarte de ajutor în ceea ce privește creșterea și educarea nepoților lor, deci au luat o mare parte din povara creșterii copiilor. Așadar, am lucrat în liniște mentală. Altfel, nu ar fi fost posibil.

Este, într-adevăr, un domeniu dominat de bărbați, deci nu e un loc de muncă ideal pentru o femeie, colegiilor le-a fost greu să mă trateze ca un egal. Orice specialitate care face o distribuire egală între femei și bărbați va avea succes.

Când eram studentă aveam o frustrare, consideram că nu învăț suficient, deși am câștigat șapte medalii de aur la competiții școlare.

- Proveniți dintr-o familie de medici?

- Nu. Eu mă trag dintr-o familie de ingineri. Eu am fost primul medic din familie. Mama, tata, sora, fratele, toți au ales să se facă ingineri. Însă m-am căsătorit cu un doctor dermatolog, iar fiica mea a absolvit și ea medicina. Acum ea se specializează la o universitate din SUA. Fiul meu a urmat linia familiei mele, a devenit și el inginer.

- Ingineria și medicina merg mână în mână. Ingineria medicală e o ramură vitală în acest domeniu.

- Da, am o adevărtată echipă acasă!

- Cum e să fii doctor în India?

- Vedeți... Când am devenit doctor, respectul pe care societatea îl avea față de medici era mult mai accentuat decât este azi, pentru că atunci oamenii nu se gândeau că banii sunt cel mai important lucru. Azi e mult mai dificil să practici medicina. Eu lucrez pentru o instituție guvernamentală, așadar eu primesc un salariu ca oricare bugetar. Iar eu și alții ca mine nu avem dreptul să practicăm medicina, deci eu nu mă lovesc de această tensiune dintre pacient și medic. Respectul de care se bucurau medicii e tot mai rar întâlnit.

- Cum este reflectat sistemul medical din India în presa națională?

- Uneori presa susține sistemul medical, dar mult mai des medicina este îngropată în scandaluri și articole defăimătoare la adresa unor medici. Și la fel de des, acele articole nu sunt bine documentate . Dacă au dovezi, eu nu am nimic împotriva ca lumea să afle, ca presa să mediatizeze, chiar îmi doresc acest lucru deoarece sunt cetățean al Indiei, dar deseori articolele nu au susținere sau o bază reală și vin în defavoarea pacientului, creeând o prăpastie între medic și pacient, încrederea fiind complet pierdută. Iar media este cea mai importantă voce, în orice domeniu. Jurnaliștii pot cu adevărat să remodeleze un program din orice domeniu și chiar să schimbe o țară, în funcție de direcția pe care se merge.

- Ce părere aveți despre știrile provenite din India, cu ambulanța neagră care fură organele copiilor? Și noi am avut astfel de știri, dovedite ca fiind false în cazul nostru, dar care totuși au afectat programul de transplant din România, lăsând o umbră de mister.

- Am avut astfel de știri la sfârșitul anilor ’80 până la începutul anilor ’90. În urma acestor zvonuri mediatizate, care deși s-au dovedit a fi false, s-a creat o lege foarte puternică a transplantului, tocmai pentru a se preveni orice intenție de a se face trafic de organe. Dar nu pot să spun că nu se petrec și evenimente sporadice, evenimente care se regăsesc în presă. De exemplu, în urmă cu mult timp, un bărbat care călătorea în statul Tamil Nadu a fost implicat într-un accident auto, a decedat, iar organele sale au fost prelevate și transplantate unui pacient internațional. Problema a fost că acele organe nu au ajuns la un pacient din India. Zona transplantului fiind una foarte sensibilă, orice astfel de incident se reflectă în numărul de donatori. Deci, incidente sporadice au existat, dar nu de genul „salvarea neagră”. Totodată, guvernul susține această procedură medicală, iar asta s-a văzut, doctorii fiind motivați să facă transplanturi. Primul ministru s-a implicat și el foarte mult în aria transplantului, are un program nou, lunar, care se numește „Gândurile mele”. A abordat de două ori până acum importanța donării de organe.

Ce pensie are Florin Piersic! Nimeni nu astepta la o asa SUMA! Cati BANI ia in fiecare luna marele actor

Pagina 1 din 2 12