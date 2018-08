„TRANSFERUL SECOLULUI” în fotbalul românesc poate fi o mare ȚEAPĂ. Fotbalistul suferă de o boală CRONICĂ

Brazilianul Julio Baptista, fost fotbalist la Real Madrid și Arsenal Londra, a semnat cu CFR Cluj, dar are grave probleme medicale





CFR Cluj a făcut un transfer răsunător în această vară, după ce l-a convins pe Julio Baptista (36 de ani) să semneze un contract. Brazilianul are un CV impresionant, pentru că a evoluat la Real Madrid, AS Roma sau Arsenal Londra, dar, de asemenea, are și o mare problemă. Suferă de astm și trebuie să se trateze cu hidrocortizon, un medicament aflat pe lista substanțelor interzise. Rămâne de văzut dacă Baptista va primi o derogare pentru a putea juca fără să fie acuzat de dopaj. Oficialii de la CFR Cluj nu au știut de problema brazilianului și au alfat abia după ce sud-americanul a semnat contractul.

„Nu am luat un jucător bolnav, vă spun sigur asta! Am informat Agenția Antidoping și este totul ok, poate juca după acest tratament. Deja Baptista respiră normal, cred că sâmbătă va termina tratamentul cu cortizon. E vorba de un tratament de 10 zile. A luat acest astm după călătoria cu avionul. Nu e o boală cronică, nici vorbă de asta. Sunt și alți jucători care evoluează cu astm și nu au probleme. E totul în regulă cu Baptista”, a spus Iuliu Mureșan, președintele echipei din Gruia, pentru realitateasportivă.net.

