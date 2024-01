Adevărul despre boala lui Băsescu. Șirul de internări discrete ale fostului președinte

Traian Băsescu a ajuns la spital din cauza unei viroze puternice. În vârstă de 72 de ani, fostul șef al statului este internat la Spitalul Militar din Capitală, în secția de boli infecțioase.

Traian Băsescu a fost internat în urmă cu câteva zile la Spitalul Militar din Capitală, în Secţia Clinică Boli Infecţioase. În prezent, starea lui Traian Băsescu este stabilă.

După decizia defintivă referitoare la colaborarea sa cu fosta Securitate și discuțiile apărute în urma mutării sale din vila de protocol, fostul șef al statului nu a mai avut apariții publice.

În cazul lui Traian Băsescu, riscurile sunt cu mult mai mari în lupta cu o viroză mai puternică. Din cauza problemelor medicale din ultimii ani, fostul președinte are nevoie de supravegherea medicilor:

„De multe ori, pe lângă tratamentul antiviral şi antibioterapie, urmărirea de către medic zi de zi este absolut necesară în aceste cazuri”, a explicat la Antena 3 CNN Carmen Dorobăț, medic infecționist.

În ceea ce privește gripa de tip A, boala poate produce complicații. Pacienții care suferă de boli cronice sau au imunitatea scăzută sunt nevoiți să se interneze în spital.

Fostul președinte a mai avut probleme medicale de-a lungul timpului

În 2006, Traian Băsescu a fost supus unei operaţii de hernie de disc. Chiar dacă inițial operația trebuia să aibă loc la Spitalul Universitar de Urgență București, președintele a fost transferat la Viena. Atunci, specialiștii spuneau că vinovată pentru boala care l-a băgat în spital ar fi fost profesia de marinar și condițiile grele de pe vapor.

Anul următor, fostul președinte s-a internat la Spitalul Militar din București pentru o operație de tiroidă. Intervenţia a durat o oră şi 45 de minute, iar examenul histopatologic a confirmat că a fost vorba de o leziune tiroidiană benignă.

Șeful echipei de chirurgi care l-a operat pe președintele Traian Băsescu a declarat atunci că intervenția chirurgicală a constat în extirparea lobului drept tiroidian, sub anestezie generală. Potrivit lui Dr. Mircea Ghemigian, operația a fost obligatorie pentru că „nodulul tiroidian, cu structură solidă, era prea mare pentru a fi tratat medicamentos”. Medicul anestezist Laurențiu Ene adăuga că operația a fost foarte bine pregătită și a decurs fără incidente anestezico-chirurgicale.

În 2020, acesta a declarat că a fost supus unei intervenţii chirurgicale complexe la nivelul aortei, într-un spital din Paris:

„Eu am făcut o operație în care m-a operat un chirurg foarte tânăr care a ajuns profesor șef de secție. Mi-a înlocuit aorta. O operație pe care nu o putea face nimeni. Nu era român, dar nici francez. Acest profesor, deși foarte tânăr nu a fost cenzurat de sistemul de profesori care este la noi și care nu lasă niciun tânăr să se ridice”, a spus Băsescu la EVZ TV.

Traian Băsescu este în prezent europarlamentar

Fostul președinte al României a fost internat și de când este europarlamentar, într-un spital din Bruxelles, din cauza unor probleme medicale, în martie 2022. Atunci, în spațiul public apăreau mai multe speculații cu privire la probleme cardiace:

„Am făcut un tratament de șapte zile la Spitalul Militar, am mai făcut altul la Spitalul Universitar din Bruxelles. Mă simt foarte bine, treaba e în regulă din punct de vedere medical. La Bruxelles nu am vrut să merg la spital, dar am avut un puseu de la o boală la plămâni, care nu e nimic altceva decât o pneumonie. Mă simt foarte bine acum. Reuşesc să fiu zglobiu acum, mă mişc bine.

Am avut o pneumonie netratată la vreme, iar recomandarea medicilor este ca până pe data de 10 să evit aglomeraţiile, ca să nu ataşez Covid-19 bolii deja existente”, a explicat atunci fostul preşedinte.

În perioada 2004 – 2014, de dosarul medical al șefului de stat se ocupa o comisie formată din 13 medici specialiști. Hotărârea a fost luată de CSAT în 2007.