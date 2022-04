Traian Băsescu, în stare de şoc! Fostul preşedinte, terorizat de un interlop: Familia sa, în pericol

Gardul vilei de protocol a fostului preşedinte Traian Băsescu a fost vandalizat din nou, sâmbătă, 2 aprilie, tot de Marian Căpățână. Dacă în primul mesaj de vineri îi cerea lui Traian Băsescu să îi dea banii înapoi, acum a venit cu un îndemn scris cu greșeli de ortografie: ”Petrov, nu mai jignii. Fii bărbat!”. După ce a scris mesajul a plecat liniștit cu mașina.

Traian Băsescu spune că acasă erau doar soția sa și nepoții și că Marian Căpățână încearcă să îl șantajeze. „A pândit după colţ ca un laş, a aşteptat să plec de acasă. În casă erau nepoţeii şi soţia. De fapt, e un santajist. Încearcă să mă şantajeze să-i dau banii pe care i-a furat el de la Bercea Mondial, şi-a cumpărat casă, terenuri, maşini. Se poate verifica”, a declarat fostul preşedinte.

Nu depune plângere

Fostul președinte a spus că nu va depune plângere, deoarece responsabilitatea cade în sarcina statului român. „Nu mă gândesc să depun plângere. Este o responsabilitate a statului. Nu-i problema mea, dacă statul a spus ”noi ne asumăm răspunderea ca un fost preşedinte să fie fără protecţie”. Oricât ar crede unii că îmi pot permite, nu cred că îmi pot permite să plătesc pază permanentă. Am ceva mai bun de făcut cu banii. Trebuie să-mi găsesc locuinţă. Suntem nişte oameni la o anumită vârstă”, a mai spus fostul preşedinte.

Traian Băsescu a mai spus că nu de gând să se întâlnească ci Marian Căpăţână. „Ar rămâne să stau faţă în faţă cu toate gunoaiele din ţara asta. Nu voi sta faţă în faţă cu Marian Căpăţână”, a mai declarat Traian Băsescu.

Marian Căpățână a fost condamnat în același dosar în care Mircea Băsescu, fratele președintelui Traian Băsescu, a fost trimis la închisoare pentru trafic de influență.

Să spele gardul

Fostul președinte a mai declarat, vineri, după prima vandalizare, că dacă ar mai fi fost în funcție, Căpățână era deja după gratii. „Căpățână nu știu ce miză are. Este evidentă concentrarea de pe toate părțile. Nu am bănuieli și nu am primit niciun fel de amenințări. Mi se pare o chestiune de proastă calitate a unui om de proastă calitate.

Nu voi apela la nicio firmă de pază după retragerea SPP. Inactivitatea instituțiilor nu mă surprinde. Ele sunt lovite de o lașitate când un om nu mai are putere. Dacă mai aveam putere, Căpățână era în dubă acum și gardul era curățat. Dacă eram într-o funcție de putere politică, acum sunt un pensionar inofensiv. Poliția nu va face nimic. Să îl aducă pe Căpățână să spele gardul”, a declarat Traian Băsescu.