Traian Băsescu, final de carieră politică. Liderul PMP confirmă retragerea fostului președinte

Traian Băsescu a ajuns la finalul carierei politice, conform președintelui PMP, Eugen Tomac. Fostul președinte nu va face parte dintre candidații Alianței Dreapta Unită, pentru europarlamentarele din vară.

Fostul președinte este internat, în aceste zile în Spitalul Militar Central, din București, pentru tratarea unor probleme de sănătate. El nu a luat parte la evenimentul de lansare a candidaților Alianței Dreapta Unită, de la finalul săptămânii. Eugen Tomac a confirmat că Traian Băsescu a hotărât să-și încheie cariera de politician activ odată cu mandatul din Parlamentul European.

Cu toate acestea, a adăugat Eugen Tomac, fostul șef de stat Traian Băsescu a rămas în contact cu liderii PMP. Aceștia i-au cerut opinia de fiecare dată când au crezut că este nevoie. Însă, oficial, a repetat europarlamentarul, fostul președinte și-a anunțat intenția de a se retrage

„Dumnealui, de foarte, foarte mult timp, ne-a informat pe toți că nu dorește să mai facă politica activă și nu s-a mai implicat deloc în activitatea noastră. Dar, repet, nu înseamnă că noi nu am comunicat și nu am îndrăznit ori de câte ori am simțit nevoia să-i cerem un punct de vedere”, a încheiat Eugen Tomac.