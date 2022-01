Traian Băsescu face ravagii! Ce l-a scos din sărite? S-a enervat la culme

Traian Băsescu susține într-o postare pe Facebook că România are dreptul să se apere în contextul tensiunilor tot mai mari dintre Rusia și Ucraina. „În această seară nu am avut o intervenție telefonică la „Romania TV“ în emisiunea domnului Corpos, pe tema Ucraina. Intervenția prezentată este reacție de acum aproximativ un an la declarația Presedintelui Vladimir Putin are susținea că scutul antirachetă de la Deveselu ar fi o amenințare la adresa Federației Ruse, ceea ce este incorect.

Romania are dreptul să se apere, chiar și cu sprijin american, și nimeni nu-i poate cere să fie “miel” bun de sacrificat la nevoie, iar Președintele Putin este ultimul care poate avea astfel de pretenții și nu este treaba lui cum se apără România.

Raportat la situatia din Ucraina, daca intervenția mea ar fi fost în direct, abordarea ar fi fost mult mai completă și adaptată realității de azi“, a scris Traian Băsescu pe Facebook.

„Avem în jurul Ucrainei peste 75% din forțele active ale Federației Ruse”

Secretarul general adjunct al NATO, Mircea Geoană, a comentat tensiunile din Ucraiuna și agresiunea Rusiei. „Asistăm la prezență suplimentară de trupe rusești din Extremul Orient care vin în Belarus, amplasamente de sisteme de rachetă S 400, tot în Belarus. Deci nu vedem semne de dezescaladare și de scădere a presiunii prezenței militare pe cele trei laturi ale graniței cu Ucraina, inclusiv din Crimeea, o zonă care este mai apropiată de România și de litoralul vestic al Mării Negre.

Partea rusă, inclusiv ministrul apărării rus, ei susțin că aceste exerciții sunt oarecum normale. Într-adevăr, în luna ianuarie, Federația Rusă în mod obișnuit întreprinde exerciții la nivelul întregii țări cu privire la verificarea stării de alertă a unităților militare. Dar astăzi avem în jurul Ucrainei peste 75% din forțele active ale Federației Ruse“, a transmis secretarul general adjunct al NATO, Mircea Geoană.

Pregătiți pentru orice

„Este neobișnuit, este în afara sezonului de exerciții militare și facem încă o dată apel la Federația Rusă să își facă exercițiile pe care doresc să şi le facă. Nu avem o problemă cu exercițiile pe care le fac în mod normal. Şi NATO are exerciții, le anunțăm din timp, sunt transparente, sunt predictibile, dar ceva neobișnuit încă este posibil.

Deci haideţi să spunem, de un limbaj puțin mai direct: suntem pregătiți pentru dialog, dar suntem pregătiţi și pentru scenarii mai negative, pentru că încă nu știm care este intenția reală și dacă Federația Rusă va decide sau nu – sperăm să nu – să folosească din nou forță militară împotriva Ucrainei”, a mai spus Mircea Geoană.