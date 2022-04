Tragedie uriaşă în Biserică! Patriarhul Daniel este în doliu. Omul său de încredere a trecut la cele veşnice

O nouă veste cruntă pentru Biserica Ortodoxă Română! După ce preotul George Bota, membru al Grupului Psaltic ”Tronos” a decedat, Patriarhul Daniel a mai pierdut o persoană importantă. Un consilier patriarhal, Aurel Drăguș, s-a stins din viață la 62 de ani.

Acesta a fost consilier patriarhal coordonator la Sectorul economic-financiar al Patriarhiei Române. În urmă cu o lună, bărbatul câștigase Ordinul „Sf. Cuv. Ioan Iacob de la Neamț, Noul Hozevit” pentru mireni. Chiar Preasfințitul Părinte Varlaam Ploieșteanul, Episcop vicar patriarhal, i l-a oferit.

Veste cruntă pentru Patriarhul Daniel

Aurel Drăguș împlinise 15 ani de activitate în Patriarhia Română. Acesta se implica cu fiecare ocazie și avusese mai multe funcții, printre care revizor contabil, contabil șef, apoi consilier patriarhal coordonator al Sectorului economic-financiar.

S-a născut în comuna Bordești, județul Vrancea și era licențiat în Finanțe-Bănci. A avut o carieră impresionantă și în Ministerul Comerțului. Bărbatul a fost și în funcția de vicepreședinte al Corpului Experților Contabili și Contabililor Autorizați din România (CECCAR).

Ordinul „Sf. Cuv. Ioan Iacob de la Neamț, Noul Hozevit” fusese acceptat de Sfântul Sinod al Bisericii Ortodoxe Române în ședința de lucru din 16 decembrie 2021. Doar scriitorii creștin-ortodocși, bibliotecarii și monahii cu viață aleasă beneficiau de el. Nu erau neglijați nici susținătorii pelerinajelor, ai vieții monahale și promotorilor de literatură creștin-ortodoxă.

Înmormântarea se va ține la Biserica „Sfântul Nicolae”-Broșteni din București, joi, 28 aprilie, începând cu ora 12:00.

Doliu în Biserica Ortodoxă

În urmă cu doar câteva zile, Părintele George Bota, membru al Grupului Tronos al Patriarhiei Române, s-a stins din viață.

„Grupul Tronos este îndurerat de plecarea la ceruri a bunului Părinte George Bota, distins membru al corului. În Miercurea Mare, într-o zi în care mergem spre Cluj pentru a-i comemora pe veteranii neamului într-un concert, nădăjduim și la rugăciunile Părintelui nostru veteran, în ceruri”, a transmis Arhidiaconul Mihail Bucă.

„L-am cunoscut în 2004, în Muntele Athos. De atunci, am legat o mare prietenie, una care nu poate fi spusă în cuvinte. Am avut în el sprijin mereu, m-a ajutat pe mine și pe familia mea când am trecut prin momente grele. Nu am cuvinte să îmi exprim durerea. Nu am pierdut doar un membru și un preot, am pierdut un prieten, am pierdut un om rar, un tată și soț pentru copiii și soția lui. Noi, familia ”Tronos”, vom fi alături mereu de familia părintelui George Bota. Fiul cel mic al părintelui, Siluan, a făcut un transplant de ficat, iar toată viața va fi sub control medical.

Este o situație la care nu m-am gândit niciodată. Am vorbit, ultima dată, pe 15 aprilie, de ziua lui, ziua în care a împlinit 44 de ani. Nu aveam idee că va fi ultima noastră conversație. Dumnezeu să îl ierte și să îl așeze în ceata drepților săi”, a spus părintele Mihail Bucă.