UPDATE. Numărul persoanelor care necesită îngrijiri medicale în urma intoxicării cu substanțe folosite de o firmă de dezinsecție și deratizare crește de la o oră la alta. ”Luni la ora 18,00, un număr de 8 adulți sunt internați la Spitalul Județean din Timișoara și 9 copii la Spitalul Louis Țurcanu”, a transmis Elena Megherea, purtătoarea de cuvțnt a ISU Timiș.

Știrea inițială:

Luni, autoritățile s-au mobilizat pe strada Mioriței nr.8. ”A fost deschis un dosar penal pentru ucidere din culpă”, arată Alin Petecel, șeful Poliției Timiș. Administratorul imobilului, dar și reprezentantul firmei de dezinsecție au fost duși la audieri.

Un număr de 14 persoane au fost transportate la spital pentru investigații suplimentare în decursul zilei de luni. La ora 17,45 rămăseseră internați patru adulți la Spitalul Județean Timișoara și șase copii, la Spitalul Louis Țurcanu.

Blocul cu 200 de apartamente a fost evacuat, urmând ca cele aproape 50 de persoane să înopteze în spații puse la dispoziție de autoritoăți. Șeful ISU Timiș, Lucian Mihoc, a trimis la fața locului echipajul specializat în depistarea substanțelor toxice.

Autoritățile susțin că mobilizarea are loc abia luni deoarece abia astăzi s-a făcut legătura între cazuri. ”Azi în jurul orei 12.40 am primit o informare din partea UPU referitoare la faptul că în aceeași locație , în timp scurt, s-au înregistrat mai multe decese. Fiind o suspiciune de cauză toxică a celor 3 decese, operativ am trimis un echipaj de cercetare CBRN.

Noi efectuăm această primă cercetare și aflăm clasa de substanțe. La locul solicitării a fost evacuat înteg imobilul. Au fost constatate valori salabe și medii ale unei substanțe neurotoxice, pe două dintre etaje, și pe casa scării și în unele apartamente. Conform procesului verbal întocmit de firma de deratizare și dezinsecție s-au folosit Deadină 100 g, Cipermetrină în concentrație de 6,85%, Tetrametrină concentrație 1,25%, coformulati 100g și raticid Rodex pastă”, a spus Mihoc.

Șeful ISU Timiș a explicat și că același control de toxicitate se efectuează și în alte două locații din Timișoara, unde aceeași companie a efectuat între timp deratizare și dezinsecție.

Dezinsecția a fost solicitată de administrația blocului, după ce, cu aproximativ două luni în urmă, spun locatarii, serviciile similare prestate nu s-au dovedit eficiente, iar blocul era plin de gongi. Oficialii DSP spun că firma trebuia să anunțe locatarii de intervenție. Ceea ce nu s-a întâmplat.

”Nouă nu ne-a spus nimeni nimic. I-am văzut cum au venit, cu măști pe față, și au intrat în apartamentele în care nu locuiește nimeni. Apoi au lipit bandă adezivă pe încheieturile ușilor și gaura cheii”, a declarat pentru EVZ o femeie a cărei fiică, cu nepoata minoră, se află internate în spital. ”Fetele erau palide și vomitau”, a mai spus aceasta.

Primul copil care a decedat era un băiețel de 9 zile. El a ajuns la spital cu vomă și diaree persistente, murind, în final, sufocat. Tatăl copilului așteaptă acum rezultatul necropsiei.

În blocul de pe strada Mioriței locuiesc câteva zeci de familii, în garsoniere cu băi comune, pentru care plătesc, lunar, o chirie de 1.000 de lei.

Te-ar putea interesa și: