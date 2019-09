Un profesor de sport, în vârstă de 50 de ani, a fost găsit fără suflare în sala de sport. Descoperirea a fost făcută miercuri seară chiar de soția victimei, care și-a dat seama că ceva s-a întâmplat în momentul în care bărbatul a întârziat acasă și nici la telefon nu a mai răspuns.

Speriată, s-a hotărât să înceapă căutările chiar de la liceu, iar acolo și-a găsit soțul fără suflate, în sala de sport. Din păcate, medicii sosiți la fața locului doar au constatat decesul, anunță B1 TV. Sesizate din oficiu, autoritățile au deschis o anchetă pentru a stabili în ce împrejurări s-a produs tragedia, din primele cercetări reieșind că ar fi vorba despre o sinucidere.

„Despre profesorul Dan Tudor nu pot să spun decât cuvinte frumoase. Într-adevăr, era un coleg introvertit, dar extrem de devotat profesiei, un om care a relaţionat corect cu colegii, un om care a adus rezultate unităţii de învăţământ la competiţiile la care a participat cu elevii şcolii. Nu am identificat, la începutul acestui an şcolar, suspiciuni cum că ar urma să se întâmple o astfel de tragedie. Nici faţă de profesorii de educaţie fizică nu şi-a exprimat vreo nemulţumire. Ştiu că era apt din punct de vedere medical, a făcut analizele medicale la începutul acestui an şcolar. Suntem fără cuvinte. Este o dramă, o tragedie fără margini. Nu știm ce putea să îl aducă în această zonă a sinuciderii”, a declarat directorul Colegiului Naţional Pedagogic „Ştefan Odobleja”, Laura Butaru.

