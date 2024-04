Tragedie în Turcia. Opozantul lui Erdogan a murit în timp ce sărbătorea victoria

Mehmet Palaz, opozantul lui Erdogan a murit. Acesta a murit la spital după ce a fost grav rănit atunci când un balcon s-a prăbușit în timpul sărbătoririi victoriei partidului. Mai exact, adjunctul partidului de opoziţie din Turcia, Mehmet Palaz, a murit în timp ce se bucura de rezultate.

Tragicul eveniment a avut loc după ce balconul în care se afla a căzut efectiv, transmite agenția IHA. Potrivit agenției, alte 8 persoane au fost internate la spital. Palaz, care a suferit răni la cap, a fost trimis la Spitalul Universitar Pamukkale.

După ce rezultatele au început să apară duminică seara, mulți membri de partid s-au adunat în afara incintei partidului pentru a sărbători victoria electorală. Un grup mare de persoane a umplut două balcoane ale clădirii în care se află sediul partidului, când unul dintre ele s-a prăbușit, rănind opt membri, trei dintre ei grav.

Deputy head of the Turkish opposition party Mehmet Palaz died as a result of a balcony collapse during celebrations of victory in municipal elections, - IHA

