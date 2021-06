Vika, în vârstă de patru ani, are o fractură a craniului şi are răni la plămâni şi abdomen. Ea a aterizat la aproximativ 4 metri de castelul gonflabil şi se află într-o stare extrem de gravă, potrivit The Sun.

Pe lângă cele două copile, alţi 3 micuţi erau în castelul gonflabil, dar în urma căzăturii nu au avut răni grave. Pe imagini se vede cum adulţii încearcă să vadă dacă există vreun copil prins înăuntrul castelului.