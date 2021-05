1 iunie

Rusia amenință Google și Papa Francisc pe jurnaliști. HOROSCOPUL LUI DOM’ PROFESOR

Pe 1 iunie s-au născut: Marlyn Monroe, Brigham Young, Morgan Freeman, Mihail Glinka, Mircea Cărtărescu, Monica Anghel.

În calendarul fix creștin-ortodox sunt Sfinţii: Justin Martirul şi Filosoful, Hariton, Firm şi Valerian. Nimic în ”Kalendar”.

1 iunie este zi fastă. Calendarul lung indică, simbolic, ziua Cireşei. Probabil unde toată luna iunie se numeşte „Cireşar”. Armoniosul fruct seamănă, tot simbolic, cu o inimă foarte mică, cu o inimă de copil. Aluzia este evidentă, este doar Ziua internaţională a copiilor. Protejaţi copiii, cinstiţi bătrânii şi aveţi îngăduinţă! Viaţa este scurtă şi este loc pentru toată lumea. Aşa sună una dintre Legile Junglei, ale lui Kipling…

Nu are importanţă semnificaţia, originea, faptul că în alte părţi nu se sărbătoreşte ziua copiilor. Este un lucru bun şi trebuie continuat. Şi iar să nu uit, sfatul meu este să luaţi copiilor jucării, cărţi, şi nu obiecte, sau îmbrăcăminte care oricum urmau să fie cumpărate. Nu înşelaţii copiii, sunt mult mai deştepţi decât credeţi! Făceţi-le o surpriză plăcută, nu faceţi gesturi formale. Nu uitaţi dulciurile, cu ciocolăţi şi pungi de bomboane!

Autoritatea pentru supravegherea și reglementarea media din Federația Rusă a amenințat Google că îi va reduce viteza de internet dacă nu suprimă conținuturile ilegale. Roskomnadzor a dat 24 de ore motorului de căutare pentru a suprima orice video legat de droguri, violențe și extremism.

Google, care posedă YouTube ar putea fi condamnat la o amendă cuprinsă între 7700 £ si 38 000 £ pentru fiecare serviciu.

Roskomnadzor a trimis peste 26 000 de avize către Google pentru a suprima ceeace definește drept informații ilegale, se precizează într-un comunicat al agenției publice de presă TASS. În comunicat , Google est acuzat și de faptul că restrânge accesul la YouTube pentru media ruse, inclusiv pentru RT și Sputnik și că susține activități ilegale de protest.

Google a declarat că primește cereri din toată lumea, de la diferite organizații guvernamentale, deoarece legislațiile sunt diferite. Gigantul tehnologic american afirmă însă că răspunde adeseori acestor cereri numai după ce se ia o hotărâre în justiție. În același timp, Google a declarat că este important să mențină YouTube, în calitatea sa de platformă deschisă către toate punctele de vedere.

Răspunsul a venit rapid: dacă Google nu acționează în direcția solicitată, i se va încetini viteza de internet pentru utilizatorii din Rusia. Statul a utilizat deja această măsură în luna martie ac., pentru a restrânge accesul la Twitter, după ce Roskomnadzor a declarat că acesta nu suprimase 3.000 de postări.

Furnizorii de servicii de internet din Rusia pot limita sau bloca fluxul de date către site-urile web la cererea Roskomnadzor. YouTube a acționat Roskomnadzor în instanță pentru că i s-a cerut să suprime 12 secvențe video care încurajau minorii să se alăture manifestațiilor neutorizate din ianuarie, organizate pentru susținerea lui Alexei Navalni. Primul termen al procesului este pe 14 iulie.

Papa Francisc a cerut jurnaliștilor care se ocupă de mediatizarea activităților Vaticanului să-și justifice munca, după ce a constatat că Departamentul de comunicare, Radio Vaticana și Observatorul Roman costă cât toate ambasadele Sfântului Scaun din lumea întreagă.

Papa a vizitat Departamentul de comunicare, Radio Vaticana și ziarul Observatorul Roman care împlinește 160 de ani.

Vizita Sfântului Părinte a fost organizată în contextul în care statul Vatican se confruntă cu o penurie de fonduri pentru pensii și cu un deficit de 61 milioane de dolari prevăzut pentru anul acesta.

Papa Francisc a ordonat o reducere de salarii între 3-10% pentru înalții funcționari de la Vatican, laici și religioși și a suspendat sporurile de vechime pentru doi ani. El a promis că nu va diponibiliza pe nimeni pentru a compensa criza economică datorată Covid19, una dintre principalele surse de venituri ale Sfântului Scaun fiind vânzarea de bilete pentru muzeele Vaticanului.

Papa Francisc a afirmat în fața personalului din comunicare, că este îngrijorat de faptul că Radio Vaticana și Observatorul Roman nu ajung cu informațiile lor acolo unde trebuie, deși munca jurnaliștilor este bine făcută.

Discuția despre costurile comunicării s-a reaprins în contextul în care, pentru 2021, bugetul departamentului Dicastery for Communication se ridică la 52,5 milioane de dolari, adică 20% din cheltuielile totale ale Sfântului Scaun.

Pentru a răspunde la întrebările Sfântului Părinte, serviciul de comunicare i-a trimis un material în care se arată că Radio Vaticana este difuzat de 1.000 de radiouri din lumea întreagă, iar Observatorul Roman este citit în fiecare zi de 21.500 de cititori, fie în versiunea imprimată, fie online, dar cifra totală a celor care îl consultă trece de 40.000 de accesări zilnice în diferite limbi. Vatican News , principalul portal de informații on ligne , înregistrează în medie, 21 de milioane de pagini vizionate pe lună.

Angajații Vaticanului i-au scris o scrisoare Papei Francisc, în care își exprimă consternarea și profunda descurajare față de reducerea salariilor, arătând că această măsură nu este conformă cu doctrina socială a Bisericii Catolice.

V-am reamintit aceste două știri, sper că au fost difuzate în presa românească. De ce le-am reluat ? Simplu, există o legătură între ele. Se caută țapi ispășitori. Rusia, ca întotdeauna, dă vina pe străini, pe Google în speță, iar cel mai aiurea papă din istorie dă vina pe jurnaliști pentru că el nu a făcut nimic despre care să informeze presa.

Aud că în Cehia care a avut cea mai mare nenorocire cu covideala se dă drumul la restaurante, piscine, SPA, discoteci și baruri. Și la multe altele se revine cam la normal. La noi se zice că de la 1 septembrie. De ce ? Bună întrebare !

Astăzi Morgan Freeman împlinește 84 de ani. Să-i spunem: La Mulți Ani! O să văd un film, nu, mai bine o să mă uit la un episod pe care nu l-am văzut. The Story of God. Bună alegere, mi-e sufletul greu, am necazuri cu un cățel bătrân ca și mine. El are 22 de ani, dar este mult mai bătrân ca mine.

În perioade ca acestea îmi este absolut indiferent dacă mâine este o altă zi! O să fie, pentru că nu are încotro.

HOROSCOP 1 iunie 2021

BERBEC Simţul tău posesiv ţinut prea mult în frâu şi încăpăţânarea ta se pot răzbuna în această zi liberă. Atenţie la discuţiile cu cineva din jurul tău, de la care vrei sa obţii ceva, cumva. Este o zi a comunicării. Esti dispus sa porţi conversaţii lungi, despre subiecte diverse. Mercur, retrograd, dar in aspecte şi toane bune te influenţează favorabil si debitul verbal are volum si consistenţă. In toata aceasta dorinţă de afirmare a eului, care se exprimă, nu trebuie să pierzi din vedere să ciuleşti urechile. În cele mai multe cazuri vorbele multe determina destainuiri şi mai şi…

TAUR Prudenta si diplomatia trebuie sa te caracterizeze astazi, fiind comportamentul oficial preventiv în familie, cu cei din jur, in general. Dedică ziua lucrurilor obişnuite, de rutină. Trebuie neapărat să analizezi evenimentele din ultimul timp, să tragi concluziile care se impun şi sa iei imediat măsurile necesare. Un film bun, o discuţie cu prietenii la un suc, o cină plăcută cu toată familia – ceva de genul acesta care să-ţi încălzească inima şi să justifice aspectele favorabile astrologice.

GEMENI O atitudine solidară de genul „toţi o să ne distrăm” este mai recomandabilă în această zi liberă. Nu uita de cadourile pentru copii, este ziua lor! Mici întâmplări comice, distractive. O informaţie te luminează la propriu şi la figurat. Nu te grăbi, însă, ca să tragi concluzii. Poaţi să imiţi dinamica semnelor de foc, să joaci pentru scurt timp un rol. Aşa vei putea rezolva situaţiile dificile, de astăzi sau de oricând. „Disimularea inteligentă” a fost întotdeauna cheia succesului, în afaceri, dragoste sau război!

RAC Horoscopul tau te sfatuieste sa ceri sfatul si sprijinul unui prieten experimentat, pentru că este evident că nu te poţi descurca singur. Mai bine mai târziu, decât prea târziu sau niciodată! Ai tendinţa, de altfel naturală la majoritatea nativilor din zodia Racului, să te ascunzi în exoscheletul tău, să faci doi paşi înapoi şi apoi un pas înainte – dansul la modă de şase mii de ani al Racului. Trebuie sa ieşi din acest clişeu zodiacal şi să accepţi faptul că cea mai bună apărare este ofensiva.

LEU „Vai, ce mă bucur că m-ai sunat!” Configuraţia astrologica iti indica o posibilă întâlnire neaşteptată, dar care te bucură mult, mai ales prin noutaţile pe care poţi să le afli. Te preocupă, te obsedează banii şi parvenirea. Cu mai multă obiectivitate, profesionalism şi echilibru interior vei gasi calea. Pe de alta parte nu lua în serios toate bârfele şi intrigile făcute parcă special să-ţi amărască viaţa, în această zi liberă. Trebuie să convingi şi păstrarea calmului şi o atitudine civilizată sunt cheia reuşitei tale.

FECIOARĂ Reuşeşti să sincronizezi bine dorinţele tale cu realitatea. Fiind, pentru un procent din zodie, zi liberă, programul tău de distracţie sau relaxare este acceptat cu plăcere de cei din jur. Hărnicia, curăţenia şi geniul detaliului sunt calităţile tale incontestabile, dar niciodată nu eşti suficient de abil social, nu speculezi oportunităţile. Poate că astăzi şi în perioada următoare, poate mâine, poţi să faci o alianţă cu un Geamăn speculant şi tare în gură, sau cu un Scorpion veninos şi răzbunător. Ai o perioadă interesantă, vorba înţeleptului chinez, poţi profita de ea, dacă poţi!

BALANŢĂ Stelele indică să renunţi la toate prejudecăţile şi micile frâne psihice care ţi-au frânt elanul şi nu ţi-au permis să-ti arăti adevaratele calitaţi, să ai performanţele pe care le meriţi. Zi incertă şi uşor disarmonică până la orele prânzului, apoi totul intră în echilibru. Totuşi, nu este o zi critică, ceea ce te fereşte parţial de extreme, de neplăceri. Stăpâneşte-ţi pornirile extravagante sau excesiv de vanitoase.

SCORPION Perioada favorizează nativii din primul şi ultimul decan al zodiei. Astăzi ai tendinta, pentru unii suparatoare, de a fi permanent in ofensiva, sa ţii la parerea ta, cu orice preţ! Mici succese care îţi lumineză astăzi sufletul. Ai mare nevoie de aceste confirmări ale valorii tale ca să-ţi întărească încrederea în forţele proprii. Nu trebuie să-ţi faci atâtea gânduri pentru orice amănunt.

SĂGETĂTOR Câteva surprize plăcute şi unele mai putin placute, situaţii care evoluează spre întorsaturi neaşteptate, sunt deliciile zilei. In rest, aceleaşi distracţii plictisitoare, aceiaşi viaţă! Atenţie la bani, cum și pe ce îi cheltuieşti. Nu lua şi nu da bani cu împrumut, pentru că aşa se strică prieteniile. Banul este ochiul dracului, dacă nu-l stăpâneşti, el te conduce! Fii liniştit, totul o să fie bine. Principalul este să menţii statu quo ante.

CAPRICORN Azi trebuie sa eviţi asumarea de promisiuni, angajamente şi responsabilitati pe termen lung. Este bine, dacă depinde de tine, sa nu pleci în nicio călătorie lungă, în special cu spre seară. Evită să te enervezi din lucruri de nimic, fii constructiv în tot ce faci. Nu lua hotărâri când eşti iritat – mai bine lasă lucrurile să se rezolve singure. Nu aştepta foarte mult, mai ales de la cei cu care te întâlneşti astăzi. Nu promite, la rândul tău, mai nimic!

VĂRSĂTOR Nu îţi prieşte ziua de azi. Au pus ceva în ea! Nervozitate, nesiguranţă, neplăceri. Tot felul de „ne”. Lasă lucrurile în voia lor, nu interveni, că mai rău faci. O zi liberă trecere repede! Prin energia ta, prin puterea de muncă de astăzi, zi liberă, stârneşti invidii, dar şi respect. Eşti gata să-ţi respecţi promisiunile făcute şi cauţi serios mijloace şi oameni ca să te poţi ţine de cuvânt. Modul în care abordezi astăzi relaţiile umane denotă că ai învăţat din greşelile trecutului. În hotărârea ta de astăzi în domeniul financiar se poate vedea experienţă şi maturitate.

PEŞTI Stelele spun, la fel ca un bătrân înţelept chinez, ca prea multa insistenţă duce la dezastru, pe cand, cumpătarea, aduce succesul. Nu insista inutil, dar nici nu renunţa când nu trebuie! Eşti pregătit moral şi material pentru schimbările care se profilează şi, în sinea ta, eşti mândru şi mulţumit pentru că vremurile nu te iau pe nepregătite. Odihneşte-te mai mult şi oferă-ţi mediul şi anturajul care îţi face plăcere.